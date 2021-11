Chips chips chips

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

📆 50 años del primer microprocesador comercial, el Intel 4004. Contaba con cuatro bits, unos 750 kHz de reloj, transistores de 10 micrómetros (10.000 nanómetros) y costaba 60 dólares (unos 400 dólares contando la inflación desde 1971). El primer cliente fue la japonesa Busicom, para instalarlo en sus calculadoras digitales, y luego ya siguieron clientes comerciales de todo el mundo.

👉 Fijaos que solo 10 años antes, el IBM 1620 tenía la misma capacidad de proceso ocupaba una mesa entera y costaba 90.000 dólares (casi un millón de hoy).

👉 Hablando de chips, parece que Qualcomm va a cambiar su nomenclatura a un sistema de generaciones más similar al de Intel. El inminente Snapdragon 898 se llamaría «Snapdragon 8 Gen 1», imagino que habría Snapdragons del 1 al 8, quizá dejando el 9 o el 10 para portátiles.

💻 Asus rescata gráficas de 2019 para seguir vendiendo portátiles. Varios dispositivos GPUs integradas GTX 1650, en concreto el modelo con memoria algo más lenta que las actuales (GDDR5 en vez de GDDR6) y que, aún así, serían más caros que en su época, pero al menos estarían en las tiendas.

🕹️ Valve ofrece más detalles técnicos del Steam Deck. La APU de AMD se llamará Aerith, aunque es una Van Gogh recauchutada y personalizada ligeramente para el dispositivo: 1 de los 16 GB de la RAM estará dedicado a GPU. Se revela básicamente que la versión con eMMC será un 25% más lenta.

🎈 Un prototipo de dron que se impulsa con ultrasonidos es una idea de unos ingenieros japoneses que lo proponen como alternativa a las hélices para impulsar pequeños aparatos dentro de nuestros hogares. Han hecho una demostración con globos de helio. ¿Quizá para vigilancia interna o decoración?

🛰️ Tensión en la EEI por el posible impacto de basura espacial. Un aviso de urgencia de posible colisión inminente hizo que los siete ocupantes de la estación se refugiaran inmediatamente en las cápsulas. Seguirán en máxima alerta dos días más hasta que los cálculos de probabilidad de impacto se reduzcan.

👉 El motivo parece haber sido un misil anti-satélite ruso que destruyó uno de sus viejos satélites para probar su tecnología.

📱 Huawei negocia licenciar sus diseños técnicos para saltarse las sanciones. Negocia con otras compañías chinas para que creen equipamiento de consumo y telecomunicaciones basado en sus diseños y proveedores con los que ahora no puede comerciar. Piensan que así podrían evadir el bloqueo estadounidense, aunque no me queda claro porque siguen apretando.

📖 Twitter compra y cierra Threader, y lo incorpora en su suscripción de pago. El sistema de lectura y descubrimiento de «hilos» seguirá operando dentro de Twitter Blue, aunque para los usuarios actuales estará disponible hasta el 15 de diciembre. — Blue sigue sin estar disponible en todo el mundo, y aun tiene pocas opciones.

🎧 Spotify también se mete a tope con los audiolibros comprando Findaway. El servicio es básicamente una «discográfica» de audiolibros, aunque no consigo encontrar el tamaño del catálogo ni los idiomas en los que estará. Queda ver si Spotify sabe implementar una interfaz útil para el formato, o acaba sacando múltiples apps.

🍫 Realme lanza su tableta barata y no tiene mala pinta. Tiene una pantalla de 10,4″ de resolución 2000×1200, soporte para microSD y un proceador Helio G80 de Mediatek, que es de gama media. Nada super impresionante pero cuesta 240 euros, y una versión 4G con más RAM y almacenamiento por 310 euros.

🎮 El sistema anti-trampas de Activisión se aplicará a juegos futuros. Podíamos dar por hecho que Ricochet estará en el software futuro, pero ahora la compañía aclara que si te pillan haciendo trampas en un juego, también te podrías quedar sin jugar multi-jugador a otros títulos del futuro.

💶 Bizum ya permite pagar impuestos en Guipúzcoa. En concreto para los pagos de la Hacienda Foral. Me parece que es la primera vez que se pueden pagar impuestos en España a través de esta pasarela de pagos, y espero que cada año se expanda a más y más, para limitar las visitas a las oficinas del banco.

