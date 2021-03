Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🔐 EE.UU. prepara un cibercontraataque a Rusia. Como respuesta al ataque Solorigate que dejó infectados una cantidad astronómica de servidores, la Casa Blanca prepara un combo de sanciones económicas y ataques «clandestinos» a las redes de defensa e inteligencia rusas, evitando que afecten al público.

👉 Cómo de «clandestinas» son si están en la prensa, no lo sé. Cómo de «destructivas» serán queda por ver. Agencias estadounidenses rutinariamente hackean regímenes autoritarios que no suelen llegar a las noticias precisamente porque la prensa local no puede reportarlo.

👉 A nivel político, hay un resquemor porque cuando Joe Biden era VP de Obama, Rusia y China entraron hasta la cocina de servidores públicos y de políticos estadounidenses en varias ocasiones. Veremos.

👉 Justo estos días atacantes desconocidos han hackeado Maza, un foro de hackers expertos rusos, publicando una lista de 3.000 usuarios, direcciones de correo y sus claves cifradas.

👩‍💻 IKEA prepara una división tecnológica en Madrid. Esperan tener 100 empleados en los próximos años y se centrarán en mejorar los sistemas propios, desarrollar nuevos modelos digitales y otros servicios de ciberseguridad para la empresa a nivel global.

⚒ Nvidia se pone un poco seria con los mineros. El nuevo mastodonte que llegará en abril, la RTX 3080 Ti promete ser la GPU de consumo más potente, pero parece que vendrá con un limitador artificial para que no sea capaz de minar muchas criptomonedas y se quede para los jugadores y profesionales.

👉 Recientemente la RTX 3060 recibió este limitador, y parece que solo afecta a Ethereum, que era el objetivo principal. — A ver qué tal funcionan las GPU dedicadas para minería de la gama HX que anunció Nvidia

⚡ El mayor cable eléctrico submarino del mundo con más de 1.200 km de longitud será una realidad tras un acuerdo histórico entre Israel, Chipre y Grecia. Recorrerá cuatro tramos del Mediterráneo y el Egeo: Israel – Chipre – Creta – Grecia peninsular. Un plan de interconexión que llevaba más de una década discutiéndose.

🍔 Deliveroo saldrá a bolsa regalando acciones a sus repartidores. Una buena iniciativa del gigante del reparto rápido, que recompensará a sus mejores repartidores con de 200 hasta 10.000 libras en acciones. Los clientes de Deliveroo podrán comprar las suyas, pero solo los británicos.

📡 Huawei empieza a perder negocios de telecomunicaciones. Las presiones estadounidenses y los miedos de algunos países europeos han llevado a más de 25 operadoras a abandonar Huawei para nuevas instalaciones en 2020. Su cuota de mercado fuera de China cayó del 22 al 20%, mientras Nokia y Ericsson crecían hasta 25 y 35% respectivamente.

🛵 El gran plan de Ola para electrificar la India. Han revelado como será su primer motocicleta eléctrica de bajo coste, capaz de recorrer 100 km y alcanzar velocidades de 100 km/h (aunque seguramente esté «capada»). Lo más importante: planean fabricar 2 millones este año, y tener capacidad para fabricar 10 millones al año a partir de 2022.

👉 El plan también pasa por la exportación a Europa, América y otros países de Asia. En espera del precio final, puede ser una verdadera descongestión de emisiones. Esperemos que la población las acepta también en masa.

🛺 Nimbus promete un triciclo urbano eléctrico y cubierto por 99$ al mes. Otro ambicioso plan de micromobilidad por parte de esta startup americana, que con el Nimbus Halo promete distancias de más 150 km para un pasajero que estará protegido por tres airbags.

🚕 Los Volkswagen ID1 e/o ID2 serán construidos en España. Los modelos más reducidos de la apuesta masiva de baterías del grupo Volkswagen se dividirían entre las plantas de Navarra y Cataluña y deberían llegar en 2025. Quedan muchas cuestiones en el aire sobre precio, características finales e incluso diseño.

😱 India prepara penas de cárcel para empleados de plataformas digitales que no acepten las condiciones de los reguladores en materia de moderación de contenidos, incluyendo potencialmente la llegada de puertas traseras. El sistema indio no pasa por aprobación judicial, así que me parece una barbaridad, y acerca del modelo de Internet al implementado por China.

💼 Las mejores empresas para el trabajo remoto en RemoteRaid. Sus creadores lo califican como el «Glassdoor de los teletrabajadores» y el funcionamiento es similar: empleados en remoto ponen notas a su experiencia de empleo en empresas, y cuentan como es desde dentro. Útil para ver donde enviar CV.

