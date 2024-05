ColaCao, la consola arcade de regalo (y sus 120 videojuegos), a prueba

ColaCao está promocionando su envase ahorro de 2,5 kilos con una serie de gadgets de regalo entre los que destaca una mini consola arcade repleta de juegos de 8 bits… y por supuesto no hemos podido resistir la tentación y vamos a analizarla.

Como no somos un blog de nutrición no vamos a entrar en polémicas sobre la cantidad de azúcar de este tipo de chocolates en polvo ni su valor alimenticio. Pero de lo que si podemos hablar es del mini arcade.

La consola se incluye de regalo, y aunque se pueden encontrar gadgets similares por unos 5 euros, la verdad que el modelo concreto que incluye ColaCao es algo mejor. Si tenemos en cuenta que la caja de ColaCao cuesta unos 16€, la verdad es que sale a cuenta.

La consola esta completamente fabricada en plástico de baja calidad. Esto nos hace temer que los botones, joystick y en general los controladores puedan perder precisión en incluso romperse con el paso del tiempo.

Una consola arcade con decenas de videojuegos de 8 bits es el gancho para que compres 2,5 kilos de ColaCao y disfrutes por partida doble

A cambio nos sorprende con una pantalla a color. No cuenta con un gran abanico de colores y su resolución es bastante escasa, pero va acorde con el tipo de juegos que puede ejecutar. Eso si, un pelín mas de brillo habría estado genial para jugar en exteriores.

Los 120 juegos incluidos no incluyen ninguno de los títulos clásicos que podamos conocer. A cambio muchos de ellos son copias baratas de aquellos juegos míticos de los 80. Así que se mezcla la sensación de este juego me suena, pero no recuerdo para nada que fuese así.

Para completar la experiencia sensorial, también incluye un altavoz y un control de volumen que afortunadamente puede apagar el sonido, porque la verdad es que la musica de 8 bits en un altavoz de esta calidad no es para nada agradable. Da justo para unos segundos de risas y punto.

En conclusión, la consola es un regalo que merece el dinero invertido, especialmente si te gusta el ColaCao. Eso sí, ambas cosas, el ColaCao y estos videojuegos arcade deben consumirse con moderación, porque ambos no son especialmente buenos para la salud.

+ info | colacao