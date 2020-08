Como plan, no está mal

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

💳 El plan de la tarjeta sanitaria inteligente de India. Una tarjeta para ciudadano que registra en el chip interno su historial médico y farmacéutico, volantes, etc. — Cada visita generará un token de acceso temporal para el doctor.

👉 No me queda claro si toda la información irá en el chip, o solo será una clave que descifre temporalmente los datos almacenados en una base centralizada… o qué ocurre si se pierde o la roban, etc.

👋 El éxodo en Silicon Valley se acelera. El 42% de los empleados en empresas tecnológicas se iría de «la Bahía» a otro lugar más barato si les ofrecieran trabajo remoto. Otra encuesta afirma que el 15% ya se ha ido.

👉 Datos internos de Facebook revelados: el 40% de los empleados, unos 20.000, quieren puesto remoto indefinido.

👉 Pocos quieren seguir pagando 3.000 dólares al mes por un piso de una habitación a una hora de su oficina.

🚩 Crean un juego de buscaminas perfecto. En esta versión los números nunca son ambiguos, resultando en que el jugador no pueda deducir por lógica dónde está cada mina.

🙈Un fundador de ARM considera un error vender a Nvidia. Las negociaciones siguen, pero Hermann Hauser, uno de los doce fundadores de la firma británica, afirma que si Nvidia compra ARM, sus rivales podrían pasarse a otras arquitecturas.

🏨 Airbnb limita los alquileres para menores de 25 años. En España, Francia y Reino Unido, no podrán solicitar casas completas (habitaciones sí) en zonas cercanas a su domicilio hasta que tengan tres calificaciones positivas.

👉 La medida ya estaba en EE.UU, y busca eliminar las fiestas masivas, que solo traen malos ratos para los vecinos. Con el coronavirus dando vueltas, el motivo es doble.

😂 La psicología detrás de las risas escritas. Escribir «jajaja» en un chat sin reírte en realidad tiene todo el sentido del mundo, pero qué tipo de «risa» escribimos o expresamos tiene mucha miga.

👉 ¿Tú de quién eres? Hay gente que es más de emojis, otros «jaja» otros «xD», y otros solo se comunican con pegatinas.

🎂 Internet Explorer cumple 25 años. La ‘e’ azul que fue sinónimo de internet para una generación tuvo una infancia prodigio y el resto en depresión profunda preguntándose dónde fue su potencial.

👉 Durante casi una década mantuvo una cuota de más del 80% de uso (gráfico) a nivel global.

🔋 El equipo de Chrome tiene otra idea para mejorar la batería. Una serie de etiquetas que las páginas web enviarían indicando que la web funciona bien incluso con pocos recursos, para limitar la CPU dedicada a esa pestaña.

📃 Una extensión para ver Netflix y el guión a la vez. Usando la web de Netflix podrás ver en tiempo real el guión que describe cada escena. Útil para cinéfilos o darle «otra vuelta» a tu peli favorita.

🌠 Astrónomos detectan la estrella más rápida del cielo. Se llama S62, completa una órbita alrededor del agujero negro en el centro de la Vía Láctea cada 10 años, alcanzando el 8% de la velocidad de la luz.

📦 Varapalo judicial a Amazon en California. Un juez considera que la compañía es responsable de los daños ocasionados de los productos que se venden en su plataforma por terceros.

👉 Un giro jurisprudencial de 180º que puede acabar con Amazon revisando más a fondo quién vende qué en su plataforma.

🙇 Trump considera condonar a Edward Snowden. Significaría retirar los cargos contra el ex-empleado de la NSA que reveló numerosos secretos de las operaciones de espionaje masivo sobre Internet estadounidense.

📅 Trump da 45 días más a Bytedance para vender TikTok. La fecha límite pasa del 15 de septiembre al 12 de noviembre, para que la extorsión se complete. Microsoft sigue siendo el principal candidato.

