Con P mayúscula

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

💻 Apple volvió al entorno profesional con sus portátiles. Los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas recuperan la diversidad de puertos: MagSafe, 3 USB-C, HDMI, SD XC y auriculares, eliminan la TouchBar, añaden un teclado de tamaño completo, mejoran la webcam a cambio de un «notch» en la pantalla (de 120 Hz), y alcanzan los 8 TB de almacenamiento interno.

👉 El notch no añade FaceID, pero recorta la parte superior de la pantalla entorpeciendo el menú.

👉 No dijeron nada de ordenadores de escritorio. Veremos si hay algo para lo que queda de año, o ya para 2022.

🍎 Apple Silicon expande la gama con M1 Pro y M1 Max, los dos nuevos procesadores de gama alta que suben hasta los 10 núcleos CPU + 16 GPU, y 10 CPU + 24 ó 32 GPU respectivamente. La RAM compartida sube también hasta 32 GB, y 64 GB en el caso del Max. — Hay alguna prueba sintética de rendimiento filtrada, pero toca esperar al 26 de octubre.

👉 El 25 de octubre se publicará Monterey, la nueva versión de macOS.

👉 Nuevos AirPods 3 suben a 200 euros, añaden audio espacial sin cancelación de ruido.

👉 Apple también presentó una pequeña gamuza especial para limpiar pantallas que cuesta $19.

🏨 Amsterdam se deshace de los pisos turísticos piratas. El 1 de octubre entró en vigor las multas para pisos turísticos que no estuvieran registrados, e instantáneamente desapareció el 80% del catálogo de Airbnb en la ciudad neerlandesa. Pasaron a 13.700 a 3.000 pisos.

💳 Proponen registro obligatorio con DNI en redes sociales para españoles. El Senado español estudiará una propuesta para modificar una ley de 2002 y obligar a las plataformas digitales a identificar con documento oficial cada nuevo registro. — No queda clara la implementación, si solo afectaría a IP española, residentes extranjeros, etc.

🎮 Steam prohibirá los juegos con criptomonedas en su tienda. Una decisión polémica amparada en las protecciones a los usuarios. Tampoco se podrán implementar NFTs, o token no fungibles como método de intercambio de objetos virtuales, dejando fuera títulos como Age of Rust. — Epic dice que su tienda sí lo permitirá.

🏴‍☠️ Twitch confirma que el hackeo no afectó a los usuarios. Buenas noticias para los usuarios planos de la plataforma que no emiten: no se comprometieron credenciales de acceso, datos de pago ni claves privadas de emisión.

🎧 Apple Music añade un modo de 5 euros al mes limitado en funciones. Solo se podrá iniciar reproducciones desde Siri, no estará disponible en dispositivos que no sean de Apple (porque no tienen Siri), ni tampoco tiene audio espacial o mejorado. — No hay fecha, dicen que «otoño».

📡 La UE negocia la extensión del roaming gratuito hasta 2032. El Parlamento Europeo quiere rebajas de los precios mayoristas que se pagan entre las operadoras por recibir clientes ajenos, pero el Consejo quiere mantenerlos más altos. El triálogo comienza la semana que viene para intentar decidir antes de que acabe el plan actual en junio de 2022.

Podcast

Suscríbete