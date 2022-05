Conductores y semiconductores

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🪙 Intentando entender el PERTE de los semiconductores. Los más de 12.000 millones de euros de inversión destinados por el gobierno español a la industria chipera se centrarán principalmente en la construcción de fábricas de vanguardia (<5nm) y media (>5nm), con aproximadamente el 75% de todos esos fondos. — El resto será I+D y salteo de inversiones.

👉 No hay mucho que entender, porque no hay nada concreto. Algunos planes ya han tomado forma en otros países de la UE, y hay amplias dudas de que tanto las inversiones europea como española sean sensatas, o como poco, bien aprovechadas.

👉 En resumen: no me entero de nada porque no hay nada de qué enterarse. — Al menos Calista Redmond, máxima ejecutiva de RISC-V, está contenta.

🎧 iVoox abre sus programas exclusivos a otras aplicaciones. Las personas que apoyen económicamente un programa que sea exclusivo de la plataforma, podrán recibir un feed RSS privado para usar en cualquier otra aplicación de podcasts.

⛓️ Resucitan la cadena de bloques Terra después de su colapso, ahora se llama Terra 2.0. Repartirán los nuevos token de una forma limitada entre los antiguos portadores con la colaboración de varios intercambiadores internacionales. No queda claro cómo o si recuperarán si quiera alguna porción de los 45.000 millones de dólares evaporados hace unos días.

🎮 Sony anuncia un aumento de producción de PlayStation 5. La empresa japonesa planeaba fabricar unos 11 millones de unidades en los próximos doce meses, pero ha conseguido elevarlos hasta 18 millones (+63%) según su director financiero. — No parece que serán suficientes para aliviar la demanda, mucho menos para que lleguen las rebajas.

👉 Quizá más interesante es que parece que se están forrando a vender juegos para PC, y aumentarán el número de títulos que llegarán a PC en los próximos años. — Colaborarán con Amazon y Netflix para hacer series de algunos de sus títulos más populares.

🚗 Un piloto profesional llevará un coche eléctrico del Polo Norte al Polo Sur. La ruta comenzará en marzo de 2023 a bordo de un Nissan Ariya modificado por la firma nipona para adaptarse a los terrenos, y será el primer vehículo de cualquier tipo en hacer esa ruta de 27.000 kilómetros, cruzando todo América.

📱 Excelente comparativa de las cámaras de los mejores móviles actuales. Aunque está dedicada a la cámara trasera en el aspecto fotográfico, deja un buen repaso ante los puntos débiles y fortalezas de cada uno de los sensores y procesados. No spoilearé el ganador, pero no es el iPhone 13.

🚕 California retira la licencia de coches autónomos a Pony.ai después de que la compañía no revisara correctamente los historiales de sus conductores de seguridad. Ya le habían retirado la licencia para coches autónomos sin conductor hace unas semanas. — Lo curioso es que en China están operando en Pekín y Nansha con viajeros reales.

🌎 Arqueología con Lidar vuelve a encontrar antiguas ciudades enterradas en América. Situados al inicio de la cuenca del Amazonas en la actual Bolivia, científicos alemanes disparando señales lídar han encontrado 24 asentamientos de hace entre 7 y 15 siglos. — Hace unos meses veíamos algo similar en Mesoamérica.

👉 No se ve nada en Google Maps, claro, pero es en un área gigante alrededor de Trinidad.

🪖 Estados Unidos quiere duplicar el tamaño de su ejército digital. Busca entre sus actuales militares gente que tenga altas capacidades para programar o aptitudes concretas para cerrar la brecha de talento humano que necesitan de cara al futuro.

