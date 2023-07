Confuso, pero no sorprendido

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

20 años de Podcasts / Threads apisona a Twitter / Robots de reparto en Europa / Rifle anti-drones / Gfycat, Getir, Evernote cierran / Fábrica de Broadcom en España

🔉 El podcasting cumple 20 años. El 9 de julio de 2003, el periodista Christopher Lydon entrevistaba a Dave Winer y publicaba así el primer audio sindicado con el recién nacido formato RSS. En 2005, Apple los añadió a iTunes, y el mismo Steve Jobs (vídeo) presumía de «más de 3.000 podcast disponibles».

🧵 Instagram lanzó su rival de Twitter llamado Threads con mucho éxito de usuarios (100 millones en cuatro días), pero falto de funciones básicas como soporte web, ActivityPub o listado cronológico… que sus creadores aseguran que llegarán.

👉 Es un éxito en China y en la Unión Europea incluso a pesar de estar prohibido por diferentes motivos.

👉 Elon Musk se lo está tomando regular, con insultos y amenazas de demandas. Zuckerberg se mofa abiertamente de él. ¿Pueden perder los dos?.

🤖 Los robots de reparto a domicilio llegan a las calles europeas. Los residentes de Vilna, la capital de Lituania, compartirán sus calles con los pequeños vehículos de reparto de Clevon. Han recibido el primer permiso en suelo europeo para repartir compras de una cadena de supermercados.

👉 Es un área pequeña del centro, y solo serán tres unidades, que podrán repartir hasta siete pedidos a la vez.

🛵 Getir abandona España y Francia apenas dos años después de llenar las calles de sus grandes ciudades con sus motocicletas de reparto. Los sindicatos se quejan de una gestión nefasta, y los gerentes de las leyes locales.

📝 Los nuevos dueños de Evernote cierran las oficinas en Chile y los que quedaban en EE.UU. para centralizar sus operaciones en Europa (imagino que hacia Italia). Final de una relación tumultuosa y pionera de la deslocalización.

🤳 Niantic cerrará algunos de sus videojuegos que no han logrado repetir el éxito de Pokémon Go, y despedirá a 230 empleados para «centrarse en dispositivos» de realidad virtual y mixta. Aproximadamente un 25% de la plantilla. — Su única IP propia, Peridot, no está saliendo bien.

👋 Snap cerrará Gfycat en septiembre y anuncian que borrarán todo el contenido. No se sabe si tiene que ver con alguna investigación regulatoria, como la que obligó a Facebook a vender Giphy, o que era simplemente un saco roto.

🏭 Broadcom anuncia una fábrica de procesadores en España. No han dado apenas datos: no se sabe en qué provincia se ubicará, ni su capacidad de producción. La foto con los políticos ha ido primero. Sabemos que será para el BEOL, como la propuesta por Intel en Italia. — Aquí hay un buen resumen de las iniciativas privadas subvencionadas..

👽 Repasamos el caos de Reddit y el auge de alternativas federadas en el nuevo episodio de Don Tomás, nuestro programa sobre descentralización. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque está gustando mucho. El podcast del verano.

🔫 El ejército británico anuncia rifles anti-drone con unas mirillas informatizadas capaces de detectar y anclarse al objetivo con pequeño cuadrado, como en los aviones o los videojuegos, que indica cuando disparar al soldado.

📚 Wikimedia actualizará sus licencias a Creative Commons 4, en concreto la versión BY-SA 4.0, que fue liberada hace 10 años. Ya era hora. Desligará a la Wikipedia y otros de algunos procesos tediosos y burocráticos de las versiones anteriores.

🎬 Twitch añadirá una función de vídeos cortos en el que los creadores podrán subir contenido en formato vertical, al estilo Historia, y los usuarios podrán descubrir trozos de vídeos interesantes gracias a un algoritmo estilo TikTok.

🚀 PLD confirmó que no lanzará el Miura-1 hasta septiembre por las normativas para prevenir incendios y la llegada masiva de turistas a las costas cercanas a la plataforma. El gobierno español le ha adjudicado 40 millones de euros en nuevos subsidios, con los que acelerar su desarrollo.

