Crimen sin castigo

Mercado negro del Museo Británico en eBay / Grave filtración en Duolingo / El truco de los paneles solares rotos / Nueva York corta Airbnb

🏺 Revelado un mercado negro que vendía objetos del Museo Británico en eBay. Calculan que miles de pequeños objetos sin catalogar, o almacenados sin control, han acabado en Internet a la vista de todos, vendidos por precios irrisorios y en ocasiones incluso sin comprador. — Desdén tecnológico e histórico a gran escala.

🏴‍☠️ Los datos de millones de usuarios de Duolingo están disponibles desde hace mucho tiempo, y sin que la empresa haga nada. Hackers encontraron un API pública donde extraer los datos, y la empresa no lo ve un problema. — Podéis ver hasta mi propio perfil. Detalles técnicos aquí.

💡 Paneles solares que parecen que están rotos para evitar robos es la nueva tendencia en Sudáfrica, según miembros de la industria local, que piden a los fabricantes que los maquillen con supuestas marcas de golpes, roturas, etc. — El robo de paneles y baterías es un gran problema en el país.

👉 En mayo os conté que los cortes de luz en el país están forzando una reducción masiva de emisiones en el país, con comercios y familias pasándose a solar. Las ventas se han quintuplicado.

📉 El precio de los paneles solares vuelve a mínimos históricos. Tras caer un 25% en lo que va de año, el mercado ha recuperado los precios previos a la pandemia que dificultó su fabricación, y la guerra de Ucrania que multiplicó la demanda. Fin del caos, aunque el coste fabricación de obleas sigue estable.

🛥️ La sequía limita el número de barcos del canal de Panamá. La temporada seca que debería haber acabado en mayo, impide tener suficiente agua para los grandes diques, dejando más de 130 barcos en espera en alguna de las dos orillas. Solo 32 buques cada día, un 16% menos. — No es grave como el Ever Given, y menos con el corredor mexicano que debería inaugurarse en unos meses.

🎮 FRVR lanza un diseñador de videojuegos que funciona con IA. FRVR Forge está en beta cerrada, pero parece bastante prometedor. Permite describir textualmente el propio juego (vídeo), editarlo, generar los ficheros gráficos, e incluso publicarlo en las tiendas de apps.

🏠 Nueva York limitará los alquileres de Airbnb a habitaciones sueltas. No se podrán alquilar casas u apartamentos completos, y en todo momento el dueño deberá estar presente en la vivienda. El espíritu original de Airbnb. — Será un gran experimento, que habrá que observar si tiene un efecto en el precio de los alquileres.

🚀 La sonda Chandrayaan 3 alunizó sin problemas. India se convierte así en el cuarto país en llevar a un objeto de forma segura hasta nuestro satélite (y el… ¿séptimo? en otro tipo de cuerpos celestes). Comenzará a buscar hielo en el polo sur lunar en breve. — El sábado 26 Japón lanza el aterrizador SLIM.

💴 China ha dado un préstamo secreto a Huawei para saltarse las sanciones. Usando empresas tapadera y con unos 27.000 millones de euros del gobierno chino, Huawei ha comprado varias fábricas y está construyendo otras. Según un informe filtrado de la industria de EE.UU..

👉 No queda claro cuánto lleva Huawei participando en esto, pero de momento no lo han desmentido. Su división de móviles está en mínimos: 2% de cuota mundial, y apenas 8% de uso en China. Hace 4 años eran los líderes.

