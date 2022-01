Cuestión de energía

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

😡 Un centro de datos de Facebook causa polémica en Países Bajos. El ayuntamiento de Zeewolde, un pequeño municipio costero cercano a Amsterdam, aprobó la construcción de un polémico mega-centro de datos de 166 hectáreas a pesar de las quejas de los residentes sobre el consumo energético. — Ahora el gobierno central tendrá que decidir.

👉 Está calculado en unos 1.400 GWh al año, el doble de lo que consumen los poco más de 20.000 residentes de Zeewolde y su red eléctrica principalmente renovable.

🪙 Kosovo requisa ordenadores de cripto-minería por la falta de electricidad. Con el invierno ya entrado, las autoridades del pequeño país balcánico no quieren que se desperdicie electricidad o combustible que podría ir para calefacciones, y han requisado más de 300 máquinas que consumían «como 500 viviendas» en los últimos días tras una orden del gobierno.

💵 Mozilla dejará de aceptar donaciones en criptomonedas 7 años después. La fundación permite a sus colaboradores pagar a través de varias pasarelas cripto desde 2014, pero una reciente discusión con algunos de sus miembros originales, les ha hecho replantearse la función mientras «estudian» su impacto medioambiental.

⛏️ Otro antivirus instala un sistema de criptominería «oculto» pero desactivado. Hace unos meses Norton empezó a dar la opción a sus usuarios, y ahora Avira, otro antivirus gratuito de la misma empresa sigue la jugada. Es una función que no aporta mucho, pero mientras venga desactivada por defecto no me parece terrible. — A ver si Microsoft opina algo.

🔋 El litio quintuplica su precio en 2021. Las minas mundiales no pueden cubrir la demanda, y los clientes industriales han comenzado este año pagando casi 440% más por cada tonelada de carbonato de litio, que es el principal mineral usado para la fabricación de baterías de ion litio.

💗 Por primera vez en la historia han trasplantado un corazón de cerdo a un humano. El paciente parece estar «en buen estado» según los doctores, tres días tras la operación calificada como «altamente experimental». El paciente aceptó la medida como último recurso ante la falta de opciones.

👉 Se denominan xenotrasplantes, y se llevan intentando décadas sin apenas éxito porque los sistemas inmunitarios rechazan frontalmente los nuevos órganos.

📱 Operadoras europeas y norteamericanas bloquean el pseudo-VPS de Apple. Privacy Relay, presentado hace unos meses, no se puede activar si la operadora no lo consiente. En Europa incluso han corrido a quejarse a la Comisión Europea de que es un riesgo de soberanía digital. — Obviamente mienten.

👉 Tengo que hacer un Kernel sobre la DMA lo antes posible.

👮 Europol deberá borrar los datos de los ciudadanos no involucrados en un crimen. El Supervisor de Protección de Datos Europeo obliga a Europol a eliminar los datos correspondientes a personas que no hayan sido categorizadas de interés en una investigación (condenados, investigados, testigos, etc) una vez pasados seis meses. — Europol afirma que esta medida limitará su capacidad de operaciones.

😮 El fundador de WhatsApp se convierte en CEO de Signal. Sorprendente y repentino cambio en la directiva de Signal. Su fundador, Matthew Rosenfeld, más conocido como Moxie, deja el cargo tras una década y elige a Brian Acton, cofundador de WhatsApp como su sustituto.

👉 Menuda telenovela. Si ya fue un giro sorprendente que Acton usara parte del dineral que le pagó Facebook por WhatsApp para invertir en Signal, su competencia directa, esto ya es de película.

🤬 Varios detenidos en India por crear apps que simulaban vender mujeres musulmanas. En concreto son cinco los detenidos relacionados con dos aplicaciones que ya causaron controversia hace unos meses, donde anunciaban la venta «ficticia» con el objetivo de humillar y amedrentar.

💬 Argentina multa a WhatsApp por claúsulas abusivas de privacidad. Las autoridades de consumo del país encuentran que los términos de servicio cambiados en 2021 limitaban las protecciones de los usuarios, e impone una multa de cinco millones de pesos argentinos (43.000 euros). — Entiendo que quedan nulas e inoperativas tras la resolución.

👉 Se refiere a los cambios de privacidad de enero de 2021 que traían la llegada de WhatsApp para Negocios.

🙈 La UE no tomará medidas disciplinarias contra Irlanda por su lentitud de investigaciones de privacidad, como pedían otras agencias y reguladores de otros países miembros, cansados de que se apilen sin resolver casos contra grandes empresas tecnológicas. Desde Bruselas afirman que no están en posición para hacerlo.

📡 Crean la primera interconexión entre redes 5G y de Internet satelital. Ingenieros coreanos y europeos consiguen, tras tres años de desarrollo, conectar una antena 5G a datos que provienen de satélite, entiendo que a través de una estación móvil, aunque no hay muchos detalles. — Útil para zonas donde no haya suficientes estaciones de tierra como el océano o tras un desastre natural.

