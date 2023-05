Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

La cháchara robótica aumenta la empatía / Elon Musk dejará de ser el CEO de Twitter / Implantes cerebrales extensibles / Fairbuds XL / El G7 vs los criptomonederos independientes

🤖 Tenemos más empatía por asistentes digitales que se inventan datos personales y los cuentan durante sus interacciones con nosotros Es decir, que si te cuentan su vida, aficiones u opiniones, aunque sean inventadas. El muy humano método de la cháchara y la plática. — Me veo en el 2032 discutiendo con la Roomba porque ha decidido ser del equipo de fútbol rival.

👉 Ejemplos: «Oye Siri, qué tiempo va a hacer mañana.» «Va a llover, y yo con el coche recién lavado, no me jodas.» — «Alexa, añade chocolate a la lista de la compra.» «Ok, no voy a ser yo la que engorde.»

🧠 Un injerto cerebral que se expande una vez dentro y así reducir el tamaño inicial del agujero que los cirujanos tengan que hacer. Es un nuevo avance bioecnológico destinado a control de problemas neuronales y a la medición de la actividad cerebral.

🐦 Elon Musk dejará de ser el CEO de Twitter en junio. El dueño de la compañía revela que en unas semanas presentará a una nueva directora ejecutiva, que de momento permanece anónima, y él pasará a tener un rol más técnico.

Si queréis pasarlo bien, escuchad el nuevo episodio de ELON, nuestro podcast semanal sobre este señor.

🛩️ El youtuber que estrelló una avioneta se declara culpable, no solo por infracciones en el vuelo. Ahora también sabemos que contrató a un helicóptero para recuperar los restos e intentar destruirlos para eliminar evidencias. — Se enfrenta a 20 años de cárcel, y el vídeo no lleva ni 3 millones de visitas.

🪙 El G-7 quiere vigilancia más estricta sobre las criptocarteras independientes. Es decir, los sistemas que utilizamos para enviar criptomonedas de un usuario a otro sin intermediarios ni intercambiadores El GAFI será el brazo ejecutor. — Difícil equilibrio entre respetar privacidad y luchar contra ciertos crímenes.

👉 Chainalysis cifra en 23.800 millones de dólares el flujo de criptomonedas entre carteras identificadas en actividades criminales en 2022. Principalmente narcotráfico, ransomware y estafas varias. — Una minucia comparado con los millones de millones que se trafican ilegalmente usando billetes o el sistema bancario internacional.

👮 Detienen a una banda que había estafado a 300.000 españoles por Internet. No me queda clara la cifra que da la policía, porque aunque los 40 detenidos hicieran campañas de phising masivo, me parece más una cifra de potenciales víctimas

🎧 Fairphone lanza sus primeros auriculares: Fairbuds XL. Al igual que los teléfonos de la compañia, su principal motivo será la reparación sencilla gracias a un diseño modular. Tienen buena pinta, pero cuestan 250€ y las reseñas dicen que el audio podría mejorar.

🪛 El kernel de Windows 11 ya tiene sus primeras librerías en Rust. Hace unos días comentábamos que Microsoft llevaba dos años reescribiendo parte de los kernel en Rust; y ayer aparecieron los primeros ficheros escritos en Rust en los /system32 de los usuarios en el canal de pruebas insider.

🪄 Photopea añade funciones de edición sintética. Desde hace unas semanas podemos usar borradores «mágicos» de contenido, y ahora también podemos indicar la generación de contenido. Entiendo que usa Stable Diffusion. — También han lanzado Photopea como plugin para A1111, que juzgando por ese vídeo, me parece una locura inimaginable hace unos meses.

Podcast

Suscríbete