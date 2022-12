Don Quijote de la Muska

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

😡 Elon Musk se disfraza de Don Quijote para luchar contra Apple. Una lucha de varios frente está sucediendo entre Twitter y Apple (y Google). Además de las comisiones del «30%», las políticas de sus tiendas de apps impedirían que en Twitter se publicase contenido dañino aunque legal.

👉 El ex-director de Twitter de protección al usuario lo advertía abiertamente después de dimitir hace dos semanas.

👉 Apple ha reducido sus campañas en Twitter, junto con otras empresas. Invertía 16 millones de dólares al mes, el mayor anunciante en algunos periodos, con el 4% de los ingresos de Twitter.

🔒 Dropbox anuncia cifrado completo para clientes empresariales. Ha comprado la startup alemana Boxcryptor, y adaptará su tecnología para cifrar los archivos directamente en el sistema del cliente, y minimizar riesgos de filtraciones. — De momento Boxcryptor seguirá funcionando de forma independiente, pero ya no emitirá nuevas licencias.

🪄 Italia ha unificado las APIs de los servicios digitales de 12.000 agencias públicas. Un esfuerzo técnico impresionante guiado por el Dpto. de Transformación Digital, que permitirá a ministerios, ayuntamientos, y demás, interconectarse de una forma estandarizada.

👉 Aquí algunos detalles técnicos: OpenAPI3 como base, y Spectral para gestionarlo.

🚗 Mercedes no tendrá en Europa su aceleración mejorada por suscripción. Según directivos de la compañía, no pueden lanzarlo por «cuestiones legales», que no veo detalladas en ninguna parte. Hay un montón de cuotas similares en otros fabricantes, incluyendo los polémicos asientos calefactables de BMW. — ¿Estarán bloqueados o no? Nadie lo aclara.

🚀 Un astronauta japonés falsificó sus experimentos que simulaban los efectos a medio plazo del aislamiento de seres humanos, replicándolo en un laboratorio durante semanas. Satoshi Furukawa y su compañero falsificaron los datos y las entrevistas a los sujetos. — Aún así, Furukawa irá a la EEI el año que viene.

📱 Multa de $9,4 millones a Google y varios podcasters por anuncios falsos del Pixel 4. iHeartMedia emitió más de 29.000 anuncios grabados por sus presentadores de radio y podcasts durante 2019 y 2020, promocionando el teléfono de Google con frases en primera persona de forma engañosa.

🫥 Jack Ma se ha exiliado ¿voluntariamente? en Japón. El fundador de Alibaba estuvo un año desaparecido tras una polémica con el gobierno chino. Lleva varios meses viviendo en Tokio con su familia, pasando desapercibido. — Lo último que supimos de él es que estaba en España de vacaciones.

🖥️ MacMenuBar ofrece más de 700 aplicaciones para la barra superior de macOS. Organizadas por temática y funcionalidad, este catálogo añade constantemente nuevos programas útiles que pueden ayudarte si usas Mac.

🤳 Apple corona a BeReal como la mejor aplicación de 2022. La startup francesa sigue de moda, y su aplicación homónima para compartir fotografías en círculos privados. ¿Será un fenómeno duradero, añadirán funciones tradicionales?

📰 Yahoo compra el 25% de Taboola. La compañía que inserta los omnipresentes anuncios de «noticias que te pueden interesar», que pasarán a llenar todas las propiedades del grupo Yahoo, cuyos rescoldos aún aguantan en EE.UU. y Japón.

