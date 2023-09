Dónde están los ingenieros que yo los vea

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🧑‍🏭 La falta de ingenieros en EE.UU y Vietnam frena la salida de China. Las grandes fábricas de semiconductores, electrónica de todo tipo, ensamblaje, etc. requieren millones de empleados especializados que no hay fuera de China. Vietnam busca 50.000 urgentemente, y EE.UU. quizá lo lleva peor:

🏭 Las grandes fábricas de Intel y TSMC se dan cuenta: Arizona no es Taiwan. La situación es de película de terror: no hay suficientes trabajadores especializados, TSMC quiere llevar 500 de urgencia desde Taiwan, los sindicatos protestan. — Estiman que faltan casi 100.000 de estos empleados. Pero espérate porque:

😴 Los taiwaneses se cansan de trabajar en las chiperas. Los más de 300.000 empleados especializados en la industria, están infrapagados y con exceso de horas. Sumado a la crisis demográfica de Taiwan, el agujero será gigante en unos años.

🃏 Alemania también necesita ingenieros, pero al menos tiene un plan. Las nuevas fábricas germanas de procesadores empezarán mal, pero a partir de noviembre Alemania abrirá las compuertas a su industria y sector IT. Cualquier ciudadano del mundo podrá solicitar una Chancenkarte o las Cartillas Azules de la UE.

🚕 10 millones de kilómetros recorridos después, los coches autónomos son bastante más seguros que los conductores humanos. Eso se desprende de los datos recopilados públicamente por Waymo y Cruise en la caótica San Francisco. — Quedan muchas estadísticas por analizar, pero:

👉 Una media de 100.000 km por incidente. La inmensa mayoría por culpa ajena, a baja velocidad y sin lesiones.

👉 San Francisco es muy caótica (no tanto como Roma), pero cualquier ciudad tiene mayores tasas que la conducción en autovía, dónde estos coches no circulan. Y de los que ya hemos visto buenas estadísticas por parte de ADAS. Pero también faltan datos rurales, meteorología más adversa, etc.

💶 Instagram y Facebook tendrán una versión de pago sin anuncios. Sus creadores están trabajando en una suscripción mensual que retire la publicidad (sin especificar la captura de datos). Es posible que solo para la UE, y quizá integrado con su sistema dee verificados. — Similar a YouTube Premium.

🔐 La versión de sudo en Rust ya es estable. Apenas 10 meses tras el comienzo del proyecto sudo-rs, ya tenemos una primera versión para probar. Ahora comienzan auditorías externas de seguridad, pero aún queda trabajo. — Su creación ha sido tan robusta que incluso han encontrado fallos en el sudo original en C.

📝 Microsoft retirará WordPad de Windows 11. Era raro que el editor de texto no hubiera recibido actualizaciones de interfaz, y ahora anuncian que se queda fuera tras casi 30 años. — Recomiendan Ivirius o TowPad como sustitutos gratuitos.

👉 El Bloc de Notas sin embargo, mejor que nunca: le han añadido autoguardado, para que ninguna pestaña se pierda.

🔠 Lo que mejora mucho es la captura de pantalla en Windows 11. Además del vídeo que se añadió hace unos meses, ahora permite capturar el audio del sistema o del micrófono. Y también reconocimiento de imágenes, muy similar al Win+Shift+M de PowerToys.

🌖 El rover lunar indio completa su misión tras 100 metros. No ha encontrado agua ni hidrógeno, pero sí azufre y otros elementos. El Pragyan queda aparcado con los paneles solares en espera de una poco probable reactivación cuando amanezca en el polo sur lunar el 22 de septiembre. — ISRO en racha: la sonda solar Aditya-L1 despegó sin problemas.

👉 Se ha encontrado el cráter dejado por el choque de la sonda rusa Luna-25.

🚀 Polaris va mucho más rápido con su avión espacial. El quinto prototipo del futuro Aurora, un MIRA-Light, despegó y aterrizó cinco veces sin problemas durante su primer día de pruebas. — El MIRA completo despegará en unos meses sobre el Báltico, en espera del NOVA (último prototipo), y el definitivo Aurora.

