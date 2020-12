¿Dónde estás, que no te veo?

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

📦 Aparece medio millón de tarjetas RTX 30XX en un puerto coreano. Las tarjetas gráficas de alto rendimiento llevaban unos tres meses en un almacén portuario tras haberse traspapelado su inventario después de su fabricación, algo que afectó incluso hasta al precio de la acción de Nvidia.

👉 Las RTX 3080 y 3090, entre otras, tienen stock muy reducidos a nivel global, como la PlayStation 5. Que aparezca medio millón de repente nos da más preguntas que respuestas.

👋 Mañana será el último boletín del año. Volveré el 11 de enero con más información. Quedan por subir algunos episodios del podcast diario, de KERNEL, ELON y CUPERTINO.

⏰ La cuenta atrás del iPhone te miente… por tu bien. Es una interesante cuestión de usabilidad de interfaces. La interfaz hace un truco añadiendo un pequeño retraso de medio segundo para hacerlo «más natural».

📚 Amazon elimina la biblioteca digital de Kindle. A partir del 4 de enero no se podrán pedir prestados al KOLL, la «biblioteca» gratuita en la que se podía solicitar un libro gratis cada mes entre parte del catálogo.

👉 El sistema de préstamos entre amigos seguirá vigente.

🔭 Los astrónomos buscan un asteroide gigante desconocido. Tras analizar los restos de un impacto en Somalia en 2008, hipotetizan que viene de un asteroide del tamaño del planeta enano Ceres. De ser cierta su teoría es alarmante porque no saben dónde está.

🎮 Interesante análisis del precio y evolución de las videoconsolas. Pasan unos 3 años desde su lanzamiento hasta que su precio se reduce a la mitad, que es más o menos también cuando aparecen versiones «slim» o mejoradas.

👉 Menos la Switch. La Switch nunca baja. Increíble lo de Nintendo.

🔌 ¿Al final Xiaomi Mi 11 sí tiene cargador? El móvil fue presentado en China, y además de tener una pinta increíble, se venderá en dos versiones: con y sin cargador. La caja con cargador incluye uno de carga rápida 55W… sin coste adicional.

👉 ¿Cómo llegará a Europa y América? ¿Con o sin cargador de cortesía?

💵 Entra en vigor el código de regulación publicitario para influentes. A partir del 1 de enero las agencias de publicidad marcarán unos nuevos mínimos (muy mínimos) para identificar cuando una publicación está patrocinada. No queda claro qué ocurrirá si no se cumple, porque no es una ley.

📱 MediaTek es la número 1 en chipsets para smartphones. La compañía china ha superado a Qualcomm por primera vez y ha creado el corazón del 31% de los smartphones vendidos en el último trimestre. A nivel de rendimiento cada vez mejor, por cierto.

🚗 Las condiciones dentro de la fábrica de Tesla en Shanghai empiezan a mostrar qué hay detrás de la exponencial producción de coches: ejecutivos déspotas, promesas rotas, horas extra sin remunerar, trabajadores explotados, normas ambientales rotas, etc.

👉 Cada párrafo es más deprimente que el anterior. Si se confirma la mitad de lo que dice este artículo, estamos ante un caso digno de Dickens.

🤐 Una campaña de desinfo rusa usa vídeos de famosos solicitados a través de Cameo a actores de tercera como Charlie Sheen, Danny Trejo o Dolph Lundgren, para crear presión en redes sociales y que el gobierno de Libia libere a un espía ruso encarcelado recientemente.

👨‍🎤 Cómo cambian las relaciones ente artistas y discográficas en una época donde el streaming está cambiando la industria. Una explicación bastante concisa y con ejemplos recientes de un fenómeno que lleva cociéndose unos años.

👉 Mi consejo a los artistas y músicos: si solo cambiáis a unos jefes (Warner, Sony, Universal, etc) por otros (Spotify, YouTube, Apple, etc) vais a acabar en la misma situación dentro de 10 años.

😬 Accionistas denuncian a CD Project por mentir sobre Cyberpunk 2077. Acusan al desarrollador polaco de no haber gestionado bien la creación del software, y de mentir sobre su calidad y número de fallos.

😎 Una pantalla de 2 euros para Raspberry Pi. Un proyecto casero que añade una pantalla enana de 240×240 píxeles de resolución para mostrar la interfaz visual, y con un ingenioso sistema dividido en mitades.

