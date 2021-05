Dónde estoy

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

😵 Un vídeo de TikTok reabre una investigación por secuestro de 2003. Sofía Juárez desapareció cuando tenía 5 años en EE.UU., y ahora un vídeo viral en TikTok donde una mujer de 22 años residente en Culiacan que no parece estar del todo sosegada, cuenta como fue secuestrada (vídeo) y que vengan a buscarla. Tampoco me queda claro cómo la policía hizo la conexión entre ambos puntos, en espera de una prueba de ADN.

🗺 Una nueva frontera para los deepfakes: mapas falsificados. Geógrafos expertos han detallado en un estudio cómo se pueden transferir las cualidades de una ciudad a otra, o generar nuevas desde cero, y creando mapas en apariencia realistas que para personas comunes no serían distinguibles de una foto de satélite real.

🤳 HSBC no permitirá a sus empleados crear Zooms los viernes por la tarde. Una nueva política interna del banco británico que busca mejorar el bienestar de sus trabajadores evaluando el impacto de esta medida. Veremos si realmente funciona y se aplica a más casos y compañías.

👉 Hay cadenas de email que deberían ser una llamada de dos minutos. Hay llamadas de dos horas que deberían haber sido un email. Hay que saber elegir cuál es cuál, y eso no sé si se enseña en las escuelas de negocios.

🤡 WhatsApp encuentra un resquicio legal para su cambio de política. En unos días, el 15 de mayo, WhatsApp enviará el primer ultimatum para que los usuarios acepten su cambio de términos de servicio que comparte más información con Facebook (no a los usuarios de la UE). Si no lo aceptas no desactivará la cuenta, pero gradualmente desactivará funciones de chat y llamadas.

👉 No uséis WhatsApp si no estáis contentos con sus políticas de datos. Hay un coste, ciertamente, pero en algún momento habrá que decir basta.

🎧 Hollywood encuentra una nueva simbiosis con los podcasts. No solo cada vez está encontrando nuevos podcasts que convertir en series o películas, como tradicionalmente hacía con novelas y comics, también está apoyándose cada vez más en podcasts «de acompañamiento» para satisfacer a la audiencia más comprometida.

📦 Amazon cuenta la cantidad de objetos falsos que destruyó en 2020. El primer informe de este tipo, especifica interesantes cifras: se deshicieron de 2.000.000 de productos de contrabando que los vendedores enviaban a sus almacenes, y que el 0.01% de los productos vendidos reciben una queja por este motivo, lo que activa más investigaciones.

👉 Seguimos sin declaraciones por parte de Amazon con el caso de EL RESEÑAZO, pero aquí especifican más marcas: Mpow, Aukey, Victsing o Tacklife.

👉 Algunos compradores cuentan explican cómo recibían cupones de descuento directamente en los paquetes.

📱 ¿Honor realmente se ha divorciado de Huawei? Antes de todo el jaleo internacional con Huawei, la compañía publicaba terminales casi idénticos entre Huawei y Honor. Pero el nuevo Honor 50, que se venderá en todo el mundo porque no hay aparente relación con su matriz anterior, sigue siendo prácticamente idéntico al próximo Huawei P50.

👉 ¿Será simplemente que este móvil ya estaba diseñado y finiquitado hace meses? ¿Qué ocurrirá con la gama «60»?

🔗 Windows 10 permitirá a las PWAs recibir enlaces de protocolos específicos. De momento está disponible a través de un ajuste desactivado de Edge, pero será un cambio bienvenido. Se usará el diálogo de ventana del sistema operativo para preguntarnos con qué app queremos abrirlo, incluyendo las PWA, en vez de que el navegador por defecto lo asuma.

📢 Facebook también avisará a los que comparten sin leer los artículos desde su aplicación para móviles. Mostrará un pequeño aviso casi idéntico al de Twitter. No sabemos realmente si este tipo de medidas tienen un efecto real en la lucha contra la desinformación y/o el spam. Esperemos que Twitter o Facebook publiquen datos.

💻 Samsung trabaja en su propio Exynos para escritorio. Un chipset integrado sobre ARM como los que la empresa instala en algunos de sus móviles y tabletas. No hay detalles todavía, pero siempre han patinado algo por detrás de los Qualcomm, y sería sorprendente que tuviera un rendimiento superior al M1 o un hipotético sucesor al 8CX.

👋 YouTube analiza los saludos de los vídeos. No han hecho un super-estudio en profundidad de esos que te cambian la vida, pero por ejemplo en México el saludo inicial más usado es «Hola hola», seguido de «Hola qué tal», «Qué tal» a secas, «Hola a todos» y «Buenos días». No hay datos para España, mientras que en EE.UU. gana el «Hey guys».

Podcast

Suscríbete