Dos porcentajes increíbles

🚗 Los coches eléctricos en la UE se acercan en precio a los de combustible. Lamentablemente aunque la distancia es más baja que nunca, un 27%, es porque los coches de gasolina están subiendo de precio de forma desmedida. Las cifras en el estudio de JATO (PDF) me han dejado frío.

👉 Los precios de los coches en general siguen altísimos desde hace dos años, aunque hay luz al final del túnel: los precios de coches usados han bajado por primera vez en 30 meses.

🎧 Otro cambio sísmico en la escucha de podcasts en España. El nuevo estudio anual de Prodigioso da muchas e interesantes cifras, pero me sorprenden dos: Apple Podcasts cayó hasta la 6ª posición (<5% usuarios), y YouTube sube hasta el 40%. — El año pasado YouTube 4% y Apple 10%.

📱 Francia prohíbe a los funcionarios instalar juegos y redes sociales en sus dispositivos de trabajo. Esta decisión sí tiene sentido. Casi todo lo que haga TikTok lo pueden leer los banners de algún juego gratuito, el SDK de Facebook, etc.

📺 El mundo del streaming se prepara para HEVC y AV1. Adobe, Google y demás publicaron una expansión de RTMP compatible con estos nuevos formatos, y en OBS ya los han incorporado. Debería estar en la versión 29.1. — A ver cuándo se va implantando y podemos ver los ahorros de ancho de banda prometidos… o subir a 120fps.

💼 SalesForce cierra la división de trabajo remoto de Slack. Paso (1) comprar una empresa que facilita el trabajo remoto. (2) Obligar a que tus empleados vuelvan a la oficina. (3) Despedir a los científicos que demuestran las virtudes del trabajo flexible.

👉 Una función más en el circo de payasos andante que es Marc Benioff. Tiene que justificar el coste de unas oficinas gigantes y vacías en medio de San Francisco.

📦 Amazon corta relaciones con los proveedores intermediarios en la UE. Quiere ahorrar costes comprando directamente al fabricante de cada producto, y lo ha anunciado con un escueto correo que pone una fecha límite: 16 de abril de 2023.

💍 Oura cree que puede detectar la menopausia con su anillo electrónico a base de medir biomarcadores como los cambios de temperatura y ritmo cardíaco durante largos periodos de tiempo. Prometedor. Los médicos lo usan para medir con bastante exactitud ciclos menstruales.

📱 Oppo niega que vaya a dejar de vender sus móviles en Europa. La prensa china alertaba de la caída de ventas y beneficios del fabricante en la UE y Reino Unido. La compañía dice que «sigue comprometida», pero su cuota de ventas está por lo suelos, y no ha aprovechado la expulsión de Huawei.

👉 Europa se ha consolidado bajo: Samsung, Apple y Xiaomi. — Podría darse la situación de que siguieran en España pero abandonaran el resto de países.

🤖 Microsoft amenaza a los creadores de alternativos a ChatGPT que no pueden utilizar los resultados de Bing que tienen licenciados para alimentar sus intérpretes sintéticos. DuckDuckGo, Neeva y You, etc. Deberían pasarse a repositorios abiertos.

👉 Hace poco Elon Musk cortaba el acceso de OpenAI al API de Twitter.

🥰 Los jefes de Samsung, Apple, Qualcomm, BMW, Mercedes, visitan China para reunirse con altos líderes del Partido, y darse palmadas en la espalda en el CDF de 2023. No habrá grandes discursos ni declaraciones, como antes de la pandemia. — A ver si se filtran algunas negociaciones.

🐦 Alguien filtró parte del código fuente de Twitter durante los últimos meses, subiéndolo a GitHub bajo el pseudónimo FreeSpeechEnthusiast. La empresa se ha dado cuenta ahora y ha bloqueado el repositorio. No se han encontrado copias de momento.

🎮 Aficionados usan voces sintéticas para expandir el Fallout 4 con más opciones de conversación dentro del RPG. No solo texto, como ya es común entre estos mods: usando el copiador de voces de ElevenLabs, crean nuevas conversaciones.

👉 Qué gran idea. ¿Voy a dedicar los próximos 12 meses de mi vida a doblar con voces sintéticas los Final Fantasy al español? Ni confirmo ni desmiento.

