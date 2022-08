Eficiencia energética máxima

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🌄 Científicos creen haber superado el límite teórico de las placas solares. Un avance que llega a Nature y ya ha sido ratificado independientemente. Usando nuevas estructuras de perovskitas parecen haber superado el límite de Shockley-Queisser en más de 150 mV, aunque no comprenden exactamente su funcionamiento físico.

🌬️ Una nueva idea para extraer más energía del viento frenando algunos aerogeneradores. Un grupo de académicos, varios españoles, han probado los últimos meses un sistema en granjas reales que permite maximizar la electricidad generada al coordinar el control de todas las unidades.

👉 Cada aerogenerador actúa de forma independiente sin tener en cuenta el efecto que tiene sobre los colindantes. Con esto se tiene en cuenta la eficiencia conjunta. Implementarlo es casi gratis y supondría fuertes ahorros.

⚛️ Argonne quiere simplificar el mantenimiento de las centrales nucleares. El reconocido Laboratorio Nacional americano está trabajando en un complejo y extenso de sistema de sensores que, junto con aprendizaje automático, detectaría problemas mucho antes que los operadores humanos.

🎮 Nintendo asegura que no subirá el precio de la Switch. El presidente de Nintendo rechaza rumores. Ni ellos tendrían la poca vergüenza de subir precios tras mantener al mismo precio 9 consola durante cinco años. Ya en 2017 salió con un hardware limitado para entonces.

🤖 Xiaomi se pone a hablar del futuro con robots y coches autónomos. Tras un monólogo eterno de su fundador Lei Jun, han enseñado CyberOne, un robot humanoide de 177 cm (¿para acompañar a CyberDog?), y mostraron su software de conducción autónomo (vídeo) funcionando sobre unos BYD Han, que prometen para 2024.

👉 También presentaron una lavadora doble, y el esperado teléfono plegable y extremadamente fino pero de momento solo para China.

📱 El nuevo plegable de Motorola sorprende con mejor diseño y precio más bajo. Aunque de momento el nuevo Razr solo ha sido anunciado en China, lo ha hecho con una rebaja importante, pantalla de 144 Hz, mejores especificaciones técnicas y diseño.

🍎 Apple obliga a cerrar a las webs que distribuyen perfiles de desarrollador sin permiso. Se acabó la facilidad para conseguir las betas de desarrolladores y ficheros IPSW sin pagar la cuota anual de 99 euros a través de BetaProfiles y otros. — Completamente entendible por parte de Apple. Seguirán estando disponible en sitios P2P, supongo.

👌 Microsoft libera su catálogo de emojis 3D de diseño Fluent. Tras algunos reveses, no solo podemos disfrutar ya de los emojis en sus apps, también estarán disponibles en GitHub (3D, 2D, bicolor, etc) y en colecciones de Figma. — Por motivos legales no están Clippy ni las banderas de los países. Curioso.

💌 Google cede y probará a no filtrar como spam los emails políticos. Algunos políticos de EE.UU. se saltarán los filtros de spam de Gmail siempre y cuando no rompan otras normas sobre contenido ilegal. — Un peligro. Políticos de otros países van a querer copiar y abusar de esta terrible idea.

🧟 Google resucita el proyecto Fiber tras seis años. En 2016 Google decidió pausar el proyecto sin especificar mucho. Ahora llegará a más regiones y ciudades del suroeste EE.UU., es curioso ver a Google resucitar un proyecto en vez de enviarlo al cementerio.

