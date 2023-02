El botón que emocionó a Alex Barredo

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🛰️ España tendrá Internet por satélite a 35€/mes con tarifa plana. El gobierno acuerda con Hispasat ofrecer 100 Mbps por satélite a ese precio, y 600€ de subvención en la antena e instalación, para habitantes de municipios sin fibra o conexiones móviles de 50 Mbps. — No he encontrado fechas ni datos geográficos.

👉 Precisamente Hispasat ayer lanzaba otro satélite para Groenlandia y América.

🪙 Las criptos abandonan la Super Bowl después de dominar el año pasado. Las bancarrotas, despidos masivos y espantadas generales han cambiado el panorama en 12 meses después de dominar el evento deportivo con sus pintorescos anuncios. Dejan paso a más coches eléctricos, cervezas, refrescos y demás.

🤖 Microsoft presenta la integración de GPT con Bing y Microsoft Edge. La nueva sección del buscador está en beta cerrada con lista de espera, pero lo más interesante es la integración completa en Edge con funciones de preguntas, composición, resumen, etc. — El nombre del modelo será Prometheus, basado en GPT4.

🔋 Reconvierten baterías viejas de coche eléctrico en una planta solar. SEPV Sierra demuestra la solidez de su tecnología que adapta sin apenas modificaciones ni coste, 1.300 baterías usadas para un parque solar de 25 MW, que descarga en la red eléctrica cada noche. — Hay muchas más empresas haciendo lo mismo, con costes operativos muy reducidos.

🎮 Nintendo sube los salarios un 10% a todos sus empleados japoneses, para retener todo el talento posible, llevando la contraria a otras empresas de desarrollo de software que recortan plantillas.

👉 La Switch superó en ventas históricas a la Game Boy+Color, quedando solo por detrás de PlayStation 2 y Nintendo DS.

📱 Los Galaxy S23 llegan con más de 60 GB ocupados de base. No me queda claro cuánto del contenido pre-instalado se puede retirar sin problemas, pero me parece excesivo, y encima no utilizan el nuevo sistema de particiones. — Como referencia, Windows 11 son 20 GB, y Android 13 en un Pixel son 12-15 GB.

💻 Los Chromebooks vuelven a la realidad. Las ventas siguen cayendo, quedándose a niveles pre-pandemia, cuando llegaron a multiplicar sus ventas de 2 a 12 millones por trimestre gracias a la demanda educativa, ahora ya saciada.

🤣 Solo el 0,1% de usuarios de Twitter está pagando. En concreto son unos 268.000-290.000 abonados a Twitter Blue, que aportarían poco más de dos millones de dólares al mes a las arcas de la compañía, una cifra muy reducida. — En EE.UU. donde más tiempo lleva, y más usuarios tiene sube al 0,2%.

👉 La cifra queda aún más en ridículo teniendo en cuenta que Telegram alcanzó el millón de abonados en cinco meses. — Yo no pago por ninguna, ¿qué función de pago os convenció?

⌨️ OnePlus y Keychron lanzan un teclado mecánico. Con chasis de aluminio, configuración de teclas que se ajusta a Windows, Linux o Mac, una rueda analógica para diversos ajustes, y un diseño bastante sobrio/retro. Parece que ANSI, y sin precio de momento.

👉 Ah, también un móvil a 850€, y su primera tableta con pantalla 144 Hz sin precio de momento.

🛒 Amazon cerrará algunas de sus tiendas «Go» donde sales sin pagar porque no tienen suficiente potencial de crecimiento, aunque no se sabe en qué países ni cuantas. El año pasado también cerró 50-60 tiendas físicas, precisamente para centrarse en este modelo.

