El dinero es lo más importante

💵 ¿Cuánto cuesta ChatGPT, y cuánto puede costarle a Google competir? Un análisis técnico estima que los grandes clústeres rondan los 700.000 dólares diarios, y que cada consulta son unos 0.0036 dólares. — Si Google fuese a cambiar toda su infra actual por equivalentes, serían unos 100.000 millones de dólares.

👉 El gran beneficiado de esta guerra: Nvidia, cuyas A100 son las nuevas palas y picos en esta fiebre del oro.

🏭 Intel roza la extorsión con su fábrica en Alemania. Intel anunció a bombo y platillo una inversión mundial de nuevas fábricas, de la que ahora se desdicen: el gobierno alemán prometió 6.800 millones de euros en ayudas para la de Magdeburgo, y ahora Intel le pide 3.200 millones más. — Una vergüenza de mala gestión, que los gobiernos harían muy, muy mal en condonar.

🏴‍☠️ Transmission anuncia su versión 4.0 llena de novedades. Los desarrolladores han sorprendido con el lanzamiento: soporte para BitTorrent v2 e híbridos, cliente web para móviles, reprogramación del núcleo, soporte para Apple Silicon, y mantiene su compatibilidad casi universal.

⚠️ El terremoto de Turquía se llena de donaciones falsas que han aprovechado el deseo internacional de ayuda para crear falsas organizaciones benéficas en PayPal y con criptomonedas. Algunas de las cuales ya fueron usadas en estafas con la invasión de Ucrania. — Phising puro y duro.

🛌 El 98% de los pisos de Airbnb en Madrid no están regulados. Los números no me acaban de cuadrar, pero hay unas 250 licencias desde la nueva ley de 2019, pero más de 13.000 listados en Airbnb para la capital española. — La ley ha cambiado ligeramente, pero o no hay inspecciones suficientes, o no hay colaboración entre la empresa y autoridades.

⌨️ Drop añade un tercer teclado Tolkienístico: ahora con la lengua de Mordor. Técnicamente es el mismo alfabeto Tengwar que el teclado de estilo élfico que lanzaron hace unos meses, pero los colores más oscuros y rojizos, y también en gris ceniza. — Si alguien quiere regalármelo, ya sabe.

🐘 Mastodon decae, crece, o qué ocurre. Medir el número de usuarios en una red federada es complicado, sobre todo porque usuarios muy activos tienden a estar en instancias que no comparten sus estadísticas. Sin embargo, una caída de 4 a 2,6 millones de activos se explica fácilmente: Mastodon no es un clon de Twitter.

👉 Tumblr está acabando de implantar ActivityPub, así que se vienen problemas grandes de escala.

😎 CloudFlare comienza a ofrecer instancias federadas a precio reducido. Lo han llamado Wildebeest (ñú), y es código abierto que puedes instalar por tu cuenta o en la infraestructura de la empresa por unos 5$ al mes. — Ojo, es compatible con Mastodon y similares, no es una instancia de Mastodon.

😡 El administrador de Mastodon.lol tira la toalla por los ataques que supone el moderar una instancia relativamente grande como la suya, con 75.000 usuarios. Los usuarios tendrán hasta el 9 de mayo para migrar sus cuentas de forma instantánea a otros servidores.

🤥 Nuestra adicción a redes sociales es un ingrediente de la desinformación. Un nuevo estudio añade valor a la hipótesis sociológica de que los usuarios más activos son los que comparten más desinformación, incentivados por una creciente actividad e interacciones. — De nuevo, insisten en una solución: «ocultar los numeritos».

