El Gran Marciano

Netflix ya gana más con los anuncios / NASA elige a los cuatro marcianos simulados / Windows 11 añade un detector de presencia / Fediverso supera 1.000 millones de mensajes al mes / EE.UU. estudia vetar también a Honor

⚡ Sube el coste de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas por primera vez en la historia. Datos tremendos que nos permiten ver el doloroso bache actual en los proyectos industriales. El precio mínimo ha seguido bajando, pero el medio se ha incrementado. — El hidrógeno verde/rosa solo consigue bajar de 2€/kg con amplios subsidios.

👀 Microsoft trabaja en un detector de presencia para Windows. Permite reducir el consumo de la pantalla o bloquear el ordenador si observa que nos hemos ido. Está disponible para los usuarios del canal beta con hardware compatible: entiendo que una webcam integrada en el portátiles.

👉 Yo estoy en una versión mucho más reciente (25336 vs 22624), y como mi webcam es externa, no lo puedo usar. Creo. — Afirman que no recopilan información.

📺 Una semana terrible para Netflix Los pinitos en emisiones en directo están siendo un desastre técnico, y en España han perdido el primer puesto como plataforma de suscripción, ligeramente superados por Prime Video. — Pero quizá el dato más curioso es que…

💶 Netflix ya gana más dinero con las cuentas con publicidad que con las cuentas tradicionales básicas. El plan con publi cuesta 7$ en EEUU, pero con los anuncios que muestran, recuperan los 3$ de diferencia (PDF) el plan barato. — Resultado: el plan con publicidad ahora es 1080p y con 2 emisiones a la vez.

👉 Ah, y presumen de que están consiguiendo más altas que bajas con el cerrojazo de cuentas compartidas.

🧑‍🚀 NASA selecciona a los cuatro astronautas que van a simular la misión a Marte en total aislamiento, dos mujeres y dos hombres. Irán en una nave… industrial, sin ventanas ni nada. Arranca en junio y será la primera de tres misiones. — Os dejo un vídeo.

👉 Es básicamente Gran Hermano pero con gente con varios másteres e idiomas.

🚀 Roscosmos quiere poner el remolcador nuclear Zeus a limpiar la órbita. Cada pocos años mencionan este proyecto. Siguen hablando de 2030, pero ahora en vez de (¿además de?) de llevar sondas por el sistema solar, servirá como Roomba para eliminar satélites viejos.

🦣 El fediverso alcanza los mil millones de mensajes al mes por primera vez en marzo de 2023, y con el crecimiento disparado. Es una estadística que recoge los datos de miles de servidores, aunque siempre pueden quedar algunos no indizados.

👉 Embedly ahora permite incrustar mensajes de Mastodon de más de 50.000 servidores.

⛅ BlueSky empieza a aceptar usuarios. Con más de un millón de usuarios en lista de espera para conseguir cuenta, los creadores empiezan a desgranar algunas funcionalidades: nicks basados en DNS, moderación de múltiples capas, y elección de algoritmos de ordenación.

👉 Un lector (David C) me pasó invitación ayer. Os estoy preparando una sorpresa.

🚫 Twitter cambia su moderación para penalizar los mensajes y no los usuarios. El contenido que esté en la frontera de violar las normas actuales será etiquetado públicamente como tal, y se reducirá su exposición, sin afectar al estado de la cuenta que lo escribió.

🚗 Los fabricantes de coches siguen con problema de suministro. Otra fábrica parada me lleva a observar que con el suministro de chips ya subsanado, los expertos apuntan que el resto de componentes mecánicos y tradicionales seguirán con problemas durante 3-5 años.

😵‍💫 ¿Y Huawei qué? Ya tenemos los datos financieros de 2022, y francamente podrían ser mucho peores. Los beneficios han vuelto a nivel de 2014. Por cierto, ahora EE.UU. está sopesando si incluir también a Honor en la lista de empresas baneadas, a pesar de haberse convertido en empresa independiente.

