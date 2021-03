El monstruo de las galletas se apunta a rehabilitación

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🍪 Google dejará de utilizar cookies para rastrear a usuarios cuando navegan por Internet. Los múltiples servicios de Google incrustados en sitios web que visitas dejarán de fijar en tu navegador estas balizas de seguimiento en breve, según la empresa. Una decisión compleja, que debo desgranar:

👉 Tened en cuenta que Google te rastrea desde casi cualquier elemento: cuando visitas una web con Analytics, obviamente, pero también cuando carga una tipografía desde Google Fonts, un anuncio desde sus plataformas, o incluso cuando hay un vídeo de YouTube incrustado. Ahora promete eliminar este seguimiento en sitios ajenos.

👉 Otros grandes navegadores estaban ya bloqueando estas cookies «de terceros», cargadas por contenido ajeno al dominio principal que estás visitando. Y Chrome seguramente iba a tardar poco en ser obligado por presión industrial, de relaciones o de gobiernos, para hacer lo mismo. De momento Chrome mantiene las cookies de terceros. Este cambio no es un tema del navegador.

👉 Pero Google seguirá tus pasos a través de Internet igualmente de múltiples formas: a través de sus aplicaciones propias en tu móvil, especialmente en Android, y de código de analíticas insertado en una infinidad más. Y también a través del relativamente nuevo sistema de cohortes para la web.

👉 Este sistema de cohortes es el que más preocupa, porque llegados a 2021, todos sospechamos de cualquier movimiento de Google en este sentido. Es un método a través del cual a los usuarios, nuestros navegadores nos asignarán de una forma relativamente anonimizada en diferentes grupos o perfiles (cohortes) para categorizarnos como visitantes.

👉 Será al visitar una web, que recibiremos anuncios basados en ese perfilado, y no en un perfilado individual. Este sistema tiene algunos agujeros que pueden «desanonimizar» esos grupos, así que quizá acabemos igual en unos años.

👉 ¿Quién sale ganando y perdiendo? Google quizá tenga un impacto inicial en el rendimiento de parte de su publicidad, pero otras redes de publicidad y medios de comunicación con menor capacidad, con el tiempo pueden ver sus anuncios perder rendimiento. De momento todo queda en el aire.

📺 Wandavision rompe temporalmente los servidores de Disney+. Horas tras el estreno, cuando amaneció en la Costa Oeste de EE.UU., muchos teletrabajadores parece que entraron más tarde a mirar su correos para ver primero el episodio, y tuvieron problemas para de ancho de banda. — Disney+ corre sobre BAMTech, una compañía de streaming super sólida. El aluvión ha debido ser gigante.

🎁 Las ventas de Raspberry Pi Pico alcanzan el millón de unidades poco más de un mes tras su lanzamiento. A pesar de sus 264 KB de memoria RAM, el muy versátil y muy barato controlador moderno es todo un juguete para entusiastas, estudiantes y profesionales, y todo un éxito para la empresa británica.

🚀 SpaceX quiere incorporar su propio municipio: Starbase. Necesita primero conseguir permisos y autorizaciones judiciales y estatales, pero permitiría expandir sus instalaciones en la costa de Texas más allá de Boca Chica, y mantener su propio reglamento municipal: desde casas para empleados hasta normativas de ruidos.

🛒 Las tiendas sin cajeros de Amazon llegan a Europa. La primera abre en Londres ante una avalancha de compradores curiosos que hacían colas en las afueras para poder probarlo. Ya tienen 20 en EE.UU. — En Reino Unido no han funcionado bien en el pasado. Veremos.

🎮 El éxito silencioso de Proton lleva más de 7.000 juegos en Linux. La herramienta de código abierto de Valve diseñada para ejecutar títulos de Windows en Linux sin necesidad de configuraciones ni cambios supera los 7.000 juegos que funcionan perfectamente, y otros tantos que funcionan muy bien o están en proceso. La mayor incompatibilidad siguen siendo sistemas DRM o anti-trucos.

🤔 La empresa de pagos Square compra Tidal. Al menos una «participación mayoritaria» en esta aplicación musical que sigue pasando sin pena ni gloria, a pesar de una mayor calidad de audio y hasta ahora, estar en manos de un grupo de artistas emprendedores. ¿Para qué? Para «crear un ecosistema financiero para los artistas», pero no queda claro cómo.

🐦 Twitter sigue con la ametralladora de funciones. Parece que han aprendido a programar estos meses y las funciones nuevas llegan sin parar: Espacios ahora funciona bien en Android, añaden soporte para tarjetas de compra (que no compras directas), y trabajan en un botón que retrasa el envío de mensajes unos segundos para darnos tiempo a cancelarlo.

👉 No va a haber edición de tuits nunca. Igual que no puedes editar un correo electrónico tras enviarlo, aunque no por los mismos motivos técnicos obviamente. No lo pidamos más. Si te equivocas borra el tuit y listo. Es un tuit, no las fotos de tu boda.

🎧 Apple aclara cómo funcionara Siri con reproductores de música y podcasts. No podremos elegir uno como predeterminado per se, pero Siri respetará nuestra decisión inicial para cada tipo de reproducción que elijamos (música, podcast, audiolibros, películas) y luego, de vez en cuando, nos preguntará otra vez. Es casi lo mismo a nivel práctico, me vale.

📦 Ubers, Cabifys y demás VTC podrán transportar paquetes en España. La agencia de competencia española da el visto bueno a la propuesta, que abre el camino a servicios más o menos relevantes de reparto de paquetería de urgencia en los maleteros de los coches. Lo que hemos hecho muchos con taxis desde hace décadas.

Podcast

Suscríbete