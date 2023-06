El que la sigue la consigue

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

Explicando la nueva ley de baterías de la UE / Intel confirma sus fábricas / Avances en placentas artificiales / Reinvención industrial de las turbinas / Spotify se cansa de los Podcast-Con-Famosos™

🔋 Qué cambiará realmente con la nueva normativa de la UE sobre baterías. El texto aprobado ha causado muchos titulares erróneos. A partir de 2027, smartphones, tabletas y portátiles (entre otros) deberán tener baterías libres de tornillos especiales y sin pegamentos de sujeción. — El énfasis está en el reciclado y los pasaportes de baterías.

👉 El gran cambio es que «puedan sustituir fácilmente usando herramientas comunes». — El resto es similar a las propuestas de 2015, 2019, 2021. No van a volver las baterías de quita y pon de hace dos décadas.

🐑 Un cordero prematuro sobrevive 12 días en una placenta artificial diseñada por un equipo de científicos en Barcelona. El próximo paso de será llevar los ensayos hasta un mes de gestación extracorpórea, y empezar a diseñar los materiales y marcos éticos para bebés humanos.

♻️ Una nueva hornada de muros aerogeneradores de múltiples turbinas es la propuesta de empresas japonesas y noruegas. Una «vieja idea» descartada en el pasado por su peso estructural, y que ahora creen que puede incluso ser más eficiente que las grandes aspas.

🛫 Los motores de turbina abierta de CFM van por buen camino. Hace años que trabajan en ello (vídeo), pero ahora anuncian 100 tests completados y simulaciones prometedoras en el mayor supercomputador, el Frontier de Oak Ridge. — Deberíamos ver un vuelo de prueba en 2028.

🚢 Desaparece un sumergible con turistas que visitaban el Titanic. Menos de dos horas tras sumergirse perdió la conexión con el barco principal. A bordo hay 4 turistas y un piloto, que tienen 3-4 días de reservas de oxígeno, mientras son buscados por buques y aviones civiles y militares.

🏭 Intel consigue un triple acuerdo con Alemania, Israel y Polonia. Alemania pagará los 10.000 millones de euros que su ministro negaba hace cinco días, Israel pondrá 3.200 millones, para sendas fábricas de obleas. En Polonia será ensamblado. — En los tres casos será «la mayor inversión económica extranjera».

💶 Cada puesto de trabajo de Intel costará al gobierno alemán un millón de euros. El anuncio ha sido ha dejado a muchos expertos y grupos políticos enfadados y confundidos. Sobre todo por la vaguedad de los términos: no se sabe qué pretende fabricar Intel allí.

📺 El streamer xQc consigue un contrato mejor que el de las estrellas NBA pero con unas condiciones muy raras para unirse a Kick, un incipiente rival de Twitch fundada por una empresa de apuestas y casinos. Cobrará 50 millones por año, y seguirá pudiendo retransmitir en Twitch. — Huele a Mixer, pero con una infra mucho más endeble.

🎧 Spotify se cansa de los Podcast-Con-Famosos™. No renovará los 20 millones de euros que pagó a Meghan Markle por 12 episodios de un podcast mediocre. Mucho más de lo que han pagado a la canción más popular de Spotify: Blinding Lights de The Weeknd. — Uno de sus altos ejecutivos directamente les insultó en público.

👉 Es como si no hubieran vivido el desastre de YouTube. Me gustó la reflexión del antiguo director económico de Spotify: «los oyentes de podcast no quieren blockbusters.».

💌 Microsoft pone fecha al nuevo programa de correo y calendario integrado para Windows que volverá a las raíces de Outlook, pero usando de base la interfaz existente en web. En septiembre de 2024 será la inicial, pero los usuarios podrán seguir usando las tradicionales.

👉 Aquí abajo tenéis una tabla comparativa de funciones. A vista gorda, solo pierdes los COM y la exportación en PST.

