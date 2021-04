El secreto está en los detalles

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🤔 ¿Y el boletín de ayer? No tengo muy claro qué ocurrió, pero muchos lectores me comentasteis ayer que no recibisteis la edición del martes. Está aquí en formato web. Tampoco parece que haya caído hacia Twitter. Voy a investigar qué pasó. Mil disculpas.

📺 Sigue siendo un terrible momento para comprarte una tele. La escasez general de electrónica por la alta demanda acumulada ha duplicado los precios de los paneles LCD de entre 40 y 70 pulgadas. Han pasado de unos 90-100 a 180-220 dólares. Este gráfico quizá sea mejor representación del viaje de los precios.

💸 Signal añade pagos a través de una criptomoneda desconocida. Los usuarios de la plataforma de mensajería podrán usar la nueva función de pagos conectando una cartera de MobileCoin a su cuenta, aunque solo en Reino Unido durante la beta. Un movimiento extraño que ha dejado muchas quejas por la elección de la moneda.

👉 MobileCoin no tiene mineros, así que no consume cantidades ingentes de energía, y las transacciones son casi instantáneas, pero el listado de operaciones es opaco en vez de público.

👉 Curiosamente (guiño) el precio de MobileCoin se ha multiplicado por 10 la última semana después de que sus creadores consiguieran nueva financiación previa a este lanzamiento.

💵 Clubhouse añade pagos a través de Stripe. La plataforma de audio en directo no se quedará con ninguna comisión de los pagos, que serán íntegros para los creadores. Algo poco común, y que Apple curiosamente permite a través de la App Store, y tampoco aplicará su 30%.

👉 No entiendo bien Clubhouse. Los competidores han copiado su función en dos meses, la aplicación para Android sigue sin llegar, el número de usuarios activos ha caído un 21% en marzo, pero los inversores están valorando la startup en 4.000 millones de dólares, ¡cuatro veces más que en enero!

📅 La importancia real de la filtración de datos de Facebook. Como comentábamos ayer, Facebook certifica que los datos fueron extraídos en 2017-2018, y que estaban siendo compartidos de forma privada en el mundillo desde entonces. Es una cagada de Facebook, pero es una cagada «vieja» y parcheada en 2019.

👉 De momento dos países van a investigarlo: Filipinas y mucho más importante por las repercusión global: Irlanda.

👉 Las fechas son muy importantes. Según Facebook el acceso masivo se detuvo en abril de 2018, justo antes de que entrase en vigor el RGPD y por eso no comunicó más detalles a las autoridades europeas.

👉 Sí, el hecho de que puedan ser accedidos por más personas añade gravedad al asunto. Podéis encontrar el teléfono de algún amigo, enemigo, político o demás.

👨‍💻 Dos grandes conferencias más seguirán siendo virtuales este año. La Build 2021 de Microsoft será el 25-27 de mayo, y el E3 se celebrará entre el 12 y el 15 de junio. Se suman a la WWDC de Apple que será virtual, y a un MWC de 2021 que cada semana se anuncia que tendrá menos presencia física.

🤠 Google está incluyendo Rust en Android. Desde hace 18 meses, el equipo de desarrollo de AOSP ha estado añadiendo compatibilidad con Rust, además de C o C++, para las labores propias del sistema operativo (no para apps). Anuncian que aunque no es factible reescribirlo todo en Rust, aumentarán su presencia en los próximos años.

📚 Vuelven los Blogroll (en forma de chapas). Los escritores de Medium podrán añadir otras de sus publicaciones favoritas en un listado en el menú lateral en sus blogs, bajo de la descripción inicial del propio sitio. Curioso volver a leer esta palabra 15 años después. ¿Volverán las nubes de etiquetas también?

🔐 Intentaron hackear los servidores de la Comisión Europea en marzo, junto con otras instituciones de la Unión Europea, aunque el ataque informático no tuvo ningún impacto ni resultado según los análisis actuales que son preliminares. ¿Estaría relacionado con el bug de Microsoft Exchange?

🏴‍☠️ Políticos españoles buscan un software que encuentre y elimine webs piratas. Desde la Junta de Castilla y León han creado un concurso público de más de 500.000 euros para rastrear dominios o sitios web en búsqueda actividad ilegal de forma anónima, que no hayan sido identificados previamente, tanto en la web abierta como en la profunda.

🔫 Dremel lanza una pistola de pegamento con batería. Un nuevo gadget bastante chulo, una especie de bolígrafo de goma caliente que deja atrás los cables y permite cargar las los típicos tubitos de pegamento en cuestión de 15 segundos. Se carga con USB y cuesta unos 40 dólares.

🔊 RTX Voice de Nvidia ya funciona con gráficas GTX. La nueva actualización elimina la necesidad de un modelo RTX para ejecutar la magnífica aplicación de reducción de ruidos y mejora de audio (vídeo) para Windows. La recomiendo si haces muchas videollamadas o grabas audio/vídeo en general en tu día a día.

