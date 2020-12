El valor de la privacidad

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🔐 Los mensajes privados en la UE ya son más privados. Entran en vigor las leyes nacionales que adoptan la legislación europea sobre análisis automatizado del contenido de mensajes privados.

👉 Desactivarán algunas funciones interactivas, porque ahora la ley les impide recopilar esta información que se origina en mensajes privados.

🧒 «¿Nadie piensa en los niños?» Desde Facebook llevan meses en una campaña anclada en su, por otro lado excelente, sistema de detección de abuso y acoso infantil en mensajes privados de Messenger e Instagram. Que ahora no podrán funcionar.

👉 Facebook puede leer tus mensajes privados de Instagram porque no están cifrados de punta a punta.

📅 La UE busca solucionar esto en 2021. Con cambios propuestos que no han sido acordados de momento, aunque cada país miembro podrá interpretar su ley propia marcando excepciones para estos mecanismos.

👉 Microsoft, Roblox, Google y más seguirán analizando los mensajes privados en búsqueda de este tipo de material a pesar de lo que diga la legislación troncal, precisamente debido a estas ambigüedades.

📺 Netflix ya disponible en Echo Show. Desde hace un par de días ya está activa la opción para disfrutar de este servicio de streaming en las pantallas inteligentes de Amazon.

🤖 Prototipo de exoesqueleto para realidad virtual. La compañía alemana Holotron muestra un soporte completo para tu cuerpo (con vídeo) que te permite tanto moverte como sentir la resistencia del entorno. Veremos cómo evoluciona en el futuro.

📱 Los móviles viejos de Android no tendrán problemas de certificados. Un acuerdo técnico de última hora de Let’s Encrypt permite a millones de móviles con Android 7.1.1 o inferior seguir operando conexiones seguras certificadas durante tres años más.

❄ Nokia continúa con su Xiaomificicación con un aire acondicionado. Están fabricados en la India bajo un acuerdo con el gigante del comercio electrónico Flipkart, y de momento solo se venderán en aquel país.

👉 Al igual que las teles, esto es una colaboración entre Nokia y socios indios. Ajena, pero similar, a la que tiene con HMD para los móviles.

📺 Vimeo volverá a ser una compañía independiente. El holding IAC convertirá Vimeo en una empresa propia que saldrá a bolsa en 2021, quince años después de comprarla.

👉 IAC tiene un historial envidiable de compañías tecnológicas «incubadas»: Expedia, Vimeo, Match, TripAdvisor, etc, y otras no tan potentes como Ask Jeeves o AskFM.

🎰 La siempre fascinante historia de Google y La Lotería de Navidad. Decenas de millones de euros de ingresos publicitarios dependen de lo bien posicionados que estén ciertas webs de medios de comunicación durante unas horas cada año.

💵 13 millones de unidades vendidas de Cyberpunk 2077. Los desarrolladores del título más polémico de 2020 han conseguido casi 800 millones de dólares en ventas en 10 días, restando las devoluciones a compradores insatisfechos.

👉 Stadia ha añadido 30 minutos de prueba gratuita sin registro. Muy útil para comprobar si tu conexión funciona bien, o para que pruebes cómo funcionan los juegos en remoto. — No debe estar activo para todos, porque a mí no me aparece la opción.

💶 Facebook regulariza su situación fiscal en España. Tras pagar 100 millones en Italia y otros tantos en Francia, la compañía abona 34 millones de euros en España tras varias inspecciones fiscales por la ingeniería irlandesa.

