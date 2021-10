Emisiones de plasma caliente en tu zona…

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🌞 Hoy impactará con la Tierra una tormenta solar «moderada». Una eyección de masa coronal solar (una nube de plasma magnetizada) del día 9 se dirige hacia nuestro planeta y aunque es improbable, podría causar problemas «moderados» en la red eléctrica, emisiones de radio, satélites, etc. — Podéis aquí ver la llamarada.

👉 Según el modelado informático, la zona más afectada será sobre el Paralelo 55º Norte, que atraviesa Canadá, el Norte de Europa y Rusia.

👉 Los efectos persistirán entrado el martes 12. Desde el NOAA pronostican auroras boreales en zonas más al sur «como Nueva York o Wisconsin», que están a la misma latitud que el Norte de España, por ejemplo.

🌍 Google se planta contra el cambio climático. Eliminará los anuncios de cualquier vídeo de YouTube que refute el consenso científico acreditado sobre el cambio climático, aunque permanecerán visibles. — Afirman hacerlo en parte por presión de los anunciantes, que no quieren mostrar sus productos en ese tipo de vídeos.

🍎 Apple recurre el resultado del juicio contra Epic Games para salvar las comisiones. La jueza dió a Apple 90 días para permitir que los desarrolladores pudieran ofrecer sistemas alternativos de pago dentro de sus apps. El tribunal revisará el recurso el mes que viene, apenas 20 días de que se cumpla el plazo, mientras la industria permanece en vilo por si los decisiones se enquistan.

🦭 Recuperan una cámara tras tres años en el fondo del mar. Un buque pesquero encontró en sus redes una cámara que estudiaba los movimientos de una foca gris y que se soltó de su espalda en 2018. La devolvieron a los científicos del proyecto que han podido recuperar 19 horas de vídeo, y la instalarán de nuevo en otra foca en breve.

🔒 Detienen a dos sospechosos de filtrar información de submarinos nucleares. Un ingeniero estadounidense y su mujer filtraron información secreta sobre la propulsión nuclear de nueva generación a un «agente extranjero», escondida en una tarjeta SD en un bocadillo. — La operación resultó ser una trampa para atrapar filtradores.

💣 Vuelven a filtrar documentos secretos militares en el foro de War Thunder. En esta ocasión han sido militares franceses que han publicado parte de las especificaciones secretas del Leclerc Series 2. — El videojuego de tanques favorito de los militares de artillería y millones de jugadores más, vuelve a al picota tras la filtración del Challenger 2 británico.

🎮 Nintendo dice que quizá nunca arreglarán el drift en los mandos de Switch. Aunque los mandos de la nueva Switch OLED vienen con articulaciones mejoradas, desde la compañía dicen que es un problema que podría seguir sucediendo debido al propio desgaste de los componentes. — ¿En otras generaciones de consolas hemos visto estos deterioros?

🤳 Facebook pedirá a los menores que se tomen un descanso de Instagram cuando la plataforma detecte que están mirando un tipo de contenido de forma relativamente obsesiva. Entiendo que contenido que Instagram sabe que no es muy saludable, pero no lo suficiente como para eliminarlo de la plataforma. — No han dado apenas detalles realmente.

