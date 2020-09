Emosido hackeado

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

😱 Synthesia te permite crear tu propio presentador «DeepFake». Simplemente tienes que escribir el texto que quieres, elegir el aspecto y actitud del prensentador y voilà. Funciona super bien.

💉 Hackers chinos ciber-asaltaron varios laboratorios españoles que están trabajando en diversas vacunas del coronavirus, según fuentes de inteligencia españolas y americanas, que avisan de una campaña global.

💶 Una mafia desconocida realiza robos por Bizum. Se hacen pasar por la Tesorería de la Seguridad Social para conseguir el número de cuenta y el PIN de Bizum de cada estafado, y acceder a sus datos bancarios.

🏴‍☠️ 25 años de «Hackers», la primera película con Internet como protagonista. Además de un icono de contracultura durante años, fue la primera vez que la audiencia descubría cómo de conectado realmente estaba el mundo, y el poder de la distribución instantánea de datos.

👉 Un análisis técnico de la «viabilidad» de los hackeos mostrados en la peli.

📱 Los teléfonos plegables buscan su lugar. Con la llegada del muy mejorado (y muy caro) Fold 2, se quiere abrir una vía de consumo a medio camino entre tabletas y móviles. De momento casi dos millones de unidades vendidas, casi todas de Samsung.

🌐 Microsoft quiere webs que se vean bien en doble pantalla. Propone cambios en los estándares CSS y demás tecnologías web que permitan a los diseñadores elegir cómo se muestra su web en aparatos con dos pantallas.

🦆 DuckDuckGo acelera su crecimiento. Superó los 2.000 millones de búsquedas por primera vez el pasado agosto, y ha crecido más de un 60% el último año. Ya tiene casi el 2% de cuota en EE.UU., y 0.3% en España.

👉 Me hace gracia que no sepan cuántos usuarios activos realmente tienen porque no los miden debido a sus políticas de privacidad.

👉 Si tenéis iOS 14, podéis poner DuckDuckGo Browser como navegador por defecto, y su nuevo y fantástico widget de búsqueda.

🎮 Nintendo deja de fabricar la 3DS. Tras nueve años y casi 80 millones vendidas, la compañía japonesa se centrará exclusivamente en la Switch durante los próximos años.

📺 Nvidia Broadcast ya disponible. La nueva aplicación hace mucho más fácil y potente emitir en directo, las videollamadas y demás. Necesitas RTX 2060 o superior. Solo Windows 10.

🔌 El 20% de las ayudas a coches eléctricos en el aire. Unos 20 millones de euros correspondientes a comunidades autónomas que no han hecho los deberes, y queda por ver si se podrán tramitar y recibir las ayudas a la compra.

