En España no madrugan ni los cohetes

🚀 El Miura 1 se quedó en la plaza y sin despegar. El único toro de la tarde no salió de las cuadras debido al mal tiempo. No hay fecha para la siguiente ventana de lanzamiento. — Os dejo un vídeo del prelanzamiento.

👓 Facebook anuncia sus nuevos cascos de realidad virtual por sorpresa para adelantarse a Apple. Las nuevas Meta Quest 3 son mucho mejores, se quedan en 570€, pero no estarán a la venta hasta octubre (vídeo). — Lo mejor: las actuales Quest 2 bajan de precio a 300€, y recibirán una mejora de rendimiento.

👉 Oppo también enseña las suyas, que no saldrán de China. Y las gafas (reales, no cascos) de Nreal ahora se llamarán XREAL.

💼 Sube el nivel de emprendimiento en España, pero casi nada tecnológico. Crece el volumen de nuevas empresas, que acumulan el 6% de la población adulta, y el 9,4% considera iniciar una. De todos estos negocios, solo el 5% aporta un «valor tecnológico alto». El principal motivo del emprendimiento (71%) es no encontrar puesto asalariado. — Tenéis el informe completo aquí en PDF.

💪 En Jaén han creado la máquina industrial del futuro. Me he quedado con la boca abierta durante la entrevista al CEO de Meltio, que me cuenta cómo sus robots y máquinas de impresión 3D de metal, permiten a ejércitos, gobiernos y multinacionales, fabricar lo que necesiten, cuando necesiten y donde necesiten.

👉 Es como un prototipo del replicador de Star Trek. Hablamos de sus contratos con el ejército de EE.UU. y futuras protecciones contra inestabilidades globales.

🚕 Rakuten vende su participación del 47% en Cabify. Los japoneses no quieren esperar más a una empresa que lleva cuatro años decidiendo si sale a bolsa o no. Lo venden por 500 millones tras haber invertido casi 400, pero mucho menos de lo que se supone que valía el año pasado.

📱 Rusia acusa a Apple de ayudar a la NSA a hackear iPhones de sus diplomáticos. Según el FSB y Kaspersky han identificado «miles de teléfonos» con un malware desconocido y avanzado que indica una estrecha colaboración con el fabricante. — Aquí hay algunos datos técnicos.

👉 Apple niega la mayor. Pero me hace gracia que es un caso calcado al de Huawei/China.

⚛️ La central nuclear de Zaporiyia vuelve a estar en peligro. El director de la OIEA considera la situación frágil y peligrosa, y que somos afortunados de que no haya habido un accidente nuclear. Ucrania afirma que Rusia planea bombardearla durante la retirada. Rusia lo niega.

👽 Reddit va a repetir los mismos errores que Twitter, cobrando por su API cantidades astronómicas que obligarán a cerrar a los desarrolladores, y dañarán la experiencia para sus usuarios más valiosos. — Recordemos que no pagan ni un euro a los miles de moderadores que mantienen viva la plataforma.

👉 Lemmy, una versión similar basada en ActivityPub, podría ser el mayor beneficiado. En los últimos días los commits se han disparado.

