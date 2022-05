En Internet nadie sabe que eres norcoreano

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

💌 Google permitirá seguir usando Gmail gratis con dominios propios a usuarios individuales. Todos aquellos que tenemos una cuenta de Google con dominio propio y no lo usamos como negocio, podremos permanecer en como cuenta heredada sin coste alguno.

👉 Entra en tu panel de administración antes del 27 de junio, y selecciona la segunda opción «sin coste para uso personal».

🏴‍☠️ Hackers norcoreanos aprovechan el auge del trabajo remoto para colarse en empresas extranjeras. Usando una identidad falsa, un VPN y con total naturalidad, se presentan a ofertas de empleo en puestos técnicos clave, con el objetivo de extraer información privilegiada o datos internos, y conseguir financiación extra para su gobierno.

🚀 Trozos de cohetes chinos caen por segunda vez en zonas de India. Una bola metálica de unos 5 Kg y otros materiales fueron encontrados a lo largo de varios kilómetros en Gujarat, al oeste de la India. Hace unas semanas, un gran anillo metálico de 40 Kg y otras piezas también cayeron en la misma zona.

🧑‍🚀 Problemas entre los astronautas profesionales y los turistas en la EEI. La misión AX-1 capitaneada por Michael López Alegría llevó a tres millonarios que durante su estancia realizaron algunos experimentos a pesar de no tener formación previa, descuadrando horarios y abarrotando los pequeños laboratorios de la estación.

😁 MasterCard y sus socios inician un programa de pagos con una sonrisa. El sistema va más allá del reconocimiento biométrico en el smartphone para autenticar los pagos,. Necesita que el cliente también haya registrado su cara previamente con el negocio, para luego poder pagar sin necesidad de usar la tarjeta o el móvil.

🤷 ¿Por qué Rusia no bloquea YouTube como hace con otras plataformas extranjeras? El Ministro de Asuntos Digitales ruso ha sorprendido diciendo que no tienen planes para bloquear YouTube, dos meses después de los bloqueos de Facebook, Twitter e Instagram, y afirma que tampoco quieren desconectar sus redes de Internet.

🪙 Apple permitirá a algunas apps subir el coste de las suscripciones sin que el abonado consienta, un cambio que tiene muchas condiciones: que no suba más de un 50%, y que represente menos de 5 euros al mes, o 50 euros al año. — No todos los países permiten este tipo de medidas, así que es posible que algunos no lleguen.

👉 Es decir: recibirás una notificación cuando se vaya a renovar, pero se da por consentido el cambio si no se cancela manualmente. Antes era al revés.

💘 Los cambios legales del aborto en EE.UU. afectan a las apps de ligar. Una década después de su hiper-normalización en muchas partes del mundo, aplicaciones como Tinder, Bumble y demás podrían sufrir cambios dramáticos por parte de sus usuarios y abonados si no tienen acceso garantizado a servicios médicos.

🌐 ¿Debería la UNESCO reconocer como Patrimonio de la Humanidad a la primera página web? Una campaña de promoción de la Fundación Telefónica opina que sí, y quiere hacer una presentación formal ante el organismo. Sería el primer elemento ni natural ni arquitectónico en entrar en la lista.

🥇 Diseñan un filtro capaz de recuperar hasta el 99,9% del oro presente en los residuos. La minería urbana consiste en extraer metales y minerales de plantas industriales y vertederos. El nuevo avance funciona atrapando diferentes iones de oro en unas nanocápsulas, separándolos del resto de residuos.

👉 Estos iones de oro no solo son altamente tóxicos, también son muy valiosos para reciclarlos y volver a usarlos en la producción de semiconductores, por ejemplo.

Podcast

Suscríbete