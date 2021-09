Eso es un cable submarino

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🌻 Australia quiere ser la generadora solar del sureste asiático. Un gran cable submarino de alta tensión llevará la electricidad capturada en los desiertos del norte de Australia a la región indopacífica, llegando hasta Singapur. 5.000 kilómetros de corriente directa que nacen en lo que estiman será la mayor granja solar del mundo.

📺 El Primer Ministro de Camboya se dedica a trolear a la oposición en Zoom. Si no fuera un suceso tan autoritario como triste, podríamos reírnos del tema. Hun Sen, líder del gobierno camboyano, se coló en varias conferencias por Zoom de los partidos de la oposición jactándose de espiarlas cuando le venía en gana. — Aquí el vídeo grabado por un asistente atónito.

🤳 Facebook detiene temporalmente el desarrollo de Instagram Kids. La controvertida versión de Instagram dedicada a menores de 13 años que, aunque probablemente más que legal, iba a atraer más problemas que oportunidades porque tiene bastante oposición política. Afirman que sigue siendo una buena idea, pero que no está el horno para bollos.

👉 Facebook dio más detalles sobre la encuesta interna sobre los sentimientos y sensaciones de los adolescentes para recalcar las partes en las que Instagram mejora la vida de los mismos, especialmente en cuanto a soledad y relaciones sociales. No han publicado los datos concretos, que sería estupendísimo poder verlos.

🏎️ Jony Ive anuncia su primer gran cliente tras salir de Apple: Ferrari. Su firma de diseño junto con el también ex-Apple Marc Newson, LoveFrom, han firmado un «acuerdo creativo de múltiples años» con la firma italiana. Para hacer qué específicamente, no lo sabemos.

👉 Al final el «Apple Car» será de color Rosso Corsa en vez de blanco puro. Me pregunto si acabará unido a la siguiente noticia.

🚗 Stella Vita es una caravana eléctrica, solar, aerodinámica y extensible que aunque de momento no deja de ser un prototipo bastante avanzado de unos estudiantes holandeses, le veo bastante futuro (vídeo de 30 segundos). Dicen que puede recorrer 730 km sin parar gracias a su batería y su panel solar, y quieren demostrarlo en un viaje inaugural desde Países Bajos al sur de España.

🚕 Android Automotive llega más coches, ahora con Honda en 2022. El sistema operativo para coches de Google, no confundir con «Android Auto» (equivalente a CarPlay) redobla su presencia en nuevas marcas sumando un nuevo coche fabricante japonés sin especificar. Hasta ahora estaba presente principalmente en el grupo Volvo, pero está poco a poco conquistando otros fabricantes.

🍔 Detienen a un terrorista por sus pedidos de comida a domicilio. La policía española consiguió rastrear sus perfiles sociales, conseguir sus datos personales y al pedir información a Uber Eats encontraron varios pedidos recientes, que le llevaron a su domicilio actual, un piso de Airbnb.

🧹 Una nueva idea para saber si un robot ha fregado bien el suelo es usando un pequeño brazo interno que deja una cinta con pegamento en la superficie. Con una cámara analiza la cantidad de polvo que se queda al retirar la cinta, y decidir si tiene que seguir fregando o no. Útil pero añade un consumible extra a los roombas.

🤖 La IA actual se salta la Ley de Moore. Las mejoras de software por sí mismas, sin contar con el avance del hardware, siguen creando mejoras anuales de rendimiento del 50-60% en los principales métodos de aprendizaje automático. — Toda ayuda es poca considerando que cada vez se usan más y el ML consume muchísima electricidad.

🤳 Un vídeo de TikTok causa problemas para plataforma de estudios científicos debido a que decenas de miles de usuarios, principalmente mujeres jóvenes, se apuntaron para ganar dinero participando como sujetos en test y encuestas online, desencuadrando los límites demográficos de los estudios.

👉 Supongo que todas las noticias sobre el impacto del vídeo, a su vez, hayan causado otro tipo de problemas. Muy meta.

👉 Por cierto TikTok anunció que superó los 1.000 millones de usuarios activos mensuales, a los que habría que sumar otros 600 millones aproximadamente de Douyin, su app gemela para China.

🎬 Twitter mejora la calidad máxima de los vídeos. Aunque no han especificado cuales son los nuevos «bitrates» máximos, el aumento de calidad (vídeo) se agradece. Añadirán también control de velocidad de reproducción, para verlos más rápidos. — A día de hoy, es mejor subir fotos y vídeos a Twitter que a Instagram, que los comprime mucho más.

😵 ROT8000 es el super sofisticado método de cifrado heredero de ROT13, que básicamente sustituye cualquier carácter unicode por el equivalente 32.768 puestos más adelante en la lista (X8000 en hexadecimal). «Bienvenidos a mixx.io» se convierte en «籫籲籮籷籿籮籷籲籭籸籼 籪 籶籲粁粁簷籲籸». — Inútil en su curiosidad.

🥵 Microsoft Teams dejará que ocultes tu propia webcam para no distraerte. No es la primera aplicación en ofrecerlo, pero ya comentamos como podría ser un peso cognitivo importante ver nuestra cara tantas horas a lo largo del día. Esta nueva opción creo que será muy importante para muchos. — Yo personalmente no puedo dejar de mirarme a mí en vez de a mis interlocutores, y siempre minimizo las videollamadas… salvo Zoom que no me deja.

