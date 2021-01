Esta no te la esperabas

💬 Telegram se saca de la manga la importación de chats desde WhatsApp, Line o KakaoTalk. Una función muy útil que tendremos que hacer grupo a grupo, exportando la conversación en WhatsApp y seleccionando la conversación de destino en Telegram. Actualiza a la versión 7.4 para tenerlo.

👉 Una función genial de esto, es que nos permite ahorrar espacio porque los vídeos, galerías y demás de WhatsApp pasan a estar en los servidores de Telegram (si luego lo borramos en WhatsApp, claro), aunque con menor privacidad, claro.

🚫 BlockParty te ayuda a mantener limpias tus menciones. Un filtro inteligente que automáticamente revisa qué tipo de mensajes, respuestas y menciones ves. De momento solo funciona con Twitter, pero tiene buena pinta y buscan expandirse a otras plataformas.

Hoy grabamos un episodio de Kernel sobre «el tema de GameStop», no os preocupéis que me he traído a un invitado que sabe mucho. Aclararé algunos puntos en el boletín, eso sí.