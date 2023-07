Este Perro sí que me gusta

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🐕 Unitree sorprende con su nuevo perro robótico Go2. El nuevo modelo cuesta 1.300€, mucho menos que el que presentaron en 2021 (2.000€), y es mucho más hábil: viene con LiDAR, carga inalámbrica, y periféricos opcionales como brazos articulados o potentes Nvidia ORIN de 16 GB como unidad principal.

🔥 Un gran avance en geotermia que podría abaratar su generación, creando dos pozos horizontales con fracking que se extendían durante un kilómetro, para tener mayor contacto con el calor del subsuelo. Han conseguido entre 2 y 3,5 MW de potencia constante, récord absoluto.

👉 El siguiente paso es incrementar la escala de estas instalaciones, mientras se vigila de cerca que no generen seísmos artificiales, como está siendo el caso.

🔐 Google aumenta la seguridad de sus trabajadores desconectándolos de Internet. Una prueba piloto interna con unos 2.000 empleados, el 2% de la plantilla desarrolladora, cuyos ordenadores no tendrán conexión directa con Internet (y sin privilegios de administrador), y reducir potenciales ataques externos.

🦙 LlaMa-2 de Facebook no puede ser considerada código abierto según varios expertos que apuntan a las restricciones de uso que la empresa ha puesto, entre ellos que no se pueda usar para entrenar otros modelos, y no estar disponible para sus rivales directos («plataformas con más de 700 millones de usuarios»).

🐦 El gobierno alemán recurre a pantallazos de Twitter para sus comunicaciones. Rocambolesca cadena de decisiones que ha acabado con los portales oficiales recolectando manualmente capturas del contenido publicado en la plataforma, para que cualquier ciudadano alemán pueda leerlos.

🤡 Fans de Warcraft crean un personaje falso para engañar a una IA. En el subreddit de World of Warcraft, hartos de que blogs usen sus comentarios para crear noticias a golpe de GPT, se inventaron a «Glorbo» para cazarlos con las manos en la masa.

🧠 Otro estudio ve relación entre el uso de audífonos y el deterioro cognitivo. No han demostrado si el uso de aparatos para mejorar la audición reducen el riesgo de padecer varios tipos de demencia. Pero quienes ya están afectados, reducen su tasa de empeoramiento.

👉 Este ámbito médico está siendo muy analizado, porque se espera que en 20 años, más de 2.500 millones de personas padezcamos algún grado de pérdida auditiva.

🛰️ Amazon inicia su segunda fábrica de satélites sin haber lanzado todavía ninguno, ni tener los motores BE-4 listos. El denominado proyecto Kuiper está plagado de retrasos, y ahora hablan de un ritmo de dos lanzamientos al mes para finales de 2026.

😐 Elon Musk se enzarza en los tribunales con una senadora que ha instado a varias agencias del gobierno a investigar posibles ilegalidades tanto en Tesla como en Twitter. Ahora los abogados de Elon Musk han solicitado al tribunal que cite a dicha senadora, y poder analizar sus comunicaciones internas.

🤳 Telegram ya tiene su formato historias, pero limitado a los abonados. Los que no paguen por Telegram Premium solo podrán ver las ajenas (¿de momento?), sean de contactos o comunidades que sigan. Pueden tener un formato de doble cámara, estilo BeReal.

