Este programa es irreal, grosero y… sintético

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

Episodios de South Park generado por IA / México se lleva las fábricas de PCs de China / Un telescopio para tu smartphone / Detenidos con más de 150.000 tarjetas SIM

🤖 Han creado un generador de episodios de South Park con IA. El proyecto es impresionante. Es un sistema de múltiples pasos con un gran resultado (vídeo completo). Es cierto que el estilo de South Park es quizá idóneo por sus elementos narrativos y visuales. — Os explico cómo funciona:

👉 Analizan el texto de todos los guiones de la serie.

👉 Extraen las personalidades y pautas de cada personaje, cada escenario y cada escena. Los convierten en entidades separadas con sus propias motivaciones.

👉 Con una idea general para un episodio, se crea una historia completa, se divide en escenas, que son analizadas y realimentadas para aumentar cohesión.

👉 Describe cada escena: escenario, personajes, acciones, y guiones.

👉 Clonan las voces de cada personaje, y las aplican.

👉 Se procesa el vídeo definitivo.

💶 Microsoft cobrará 30€ al mes por empleado para utilizar su CoPilot Será una extensión de los planes ofimáticos para empresas. Para usuarios individuales seguramente sean inferiores, e imagino que con opciones limitadas pero gratuitos. — A mí me parece un precio bastante justo.

📷 Un método para adivinar la ubicación de cualquier fotografía en la calle con un asombroso nivel de acierto (PDF): 92% para países, 40% a menos de 25 km, y 5% a menos de 1 km; tras analizar clima, dirección cardinal, elementos de tráfico y urbanos, etc. — Al sistema lo vimos derrotar ampliamente a Rainbolt (vídeo) hace poco.

👉 En zonas urbanas la precisión irá subiendo, y en unos años casi cualquier fotografía en público será ubicable.

💻 HP mudará la producción de sus ordenadores desde China a México. Los rumores se confirman, y aunque no queda clara la zona, imagino que expandirán su presencia en Chihuahua. — México ya es el 2º mayor fabricante de PCs, y con este paso seguramente supere a China.

🏴‍☠️ Ucrania desarticula una red de ciberdelincuentes con más de 150.000 SIMs que eran utilizadas en grandes granjas de modems (vídeo) para actividades ilícitas de todo tipo: estafas, desinformación, bots de redes sociales, falsificación publicitaria, etc.

🔭 Hestia es un telescopio reinventado para utilizar con cualquier smartphone. Una óptica de 25 aumentos, y un trípode motorizado con el que podrás ver a través de la pantalla (vídeo) de tu teléfono. Una idea muy curiosa, y que me gustaría ver crecer.

🌖 Venezuela colaborará con China para la Estación Lunar. El rol de Venezuela no queda claro, pero espero que no esté limitado a labores de observación y antenas desde ABAE, y haya un componente científico y humano. De momento hay poco definido, pero la ambición es contar con elementos orbitales y en superficie.

👉 Esta semana el jefe de NASA se reunirá con sus homólogos de Argentina, Brasil y Colombia. No sé si avanzarán hacia los acuerdos Artemis, o habrá algo más.

😴 Pokémon Sleep ya está disponible para todo el mundo. El desarrollo técnico quizá no sea espectacular, pero un videojuego al que juegas mientras duermes, es algo curioso y tras varios meses en beta podemos probarlo. — iPhone y Android.

👶 La tecnología no ha sido suficiente para los nacidos durante la pandemia. Los bebés de octubre de 2019 a diciembre de 2020, tienen un desarrollo menor del lenguaje. Videollamadas con los familiares, mayor exposición multimedia, etc. no han podido sustituir a la socialización tradicional.

Podcast

Suscríbete