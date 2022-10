Estética y estrictamente eléctrico

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🔌 Rusia ataca con misiles las centrales eléctricas de Ucrania. Múltiples plantas generadores están inoperativas tras el bombardeo, dejando sin electricidad a un porcentaje indeterminado de la población. Se ha visto reflejado en las conexiones a Internet.

👉 También afecta a centrales que usan el calor para calefacciones municipales. La red eléctrica ucraniana ha tenido que cortar los intercambiadores, perdiendo dinero de exportaciones.

⚛️ Zaporiyia vuelve a perder la electricidad externa. Por cuarta o quinta vez tras ser capturada por el ejército ruso, la mayor planta nuclear de Europa tuvo que ser apagada de emergencia. El domingo por la mañana recuperó «algo de potencia».

👉 Las oficinas centrales de Samsung en Ucrania también han sido bombardeadas.

⚡ Nuevo récord para un aerogenerador: 359 MWh en 24 horas. El prototipo SG 14-222 DD de Siemens Gamesa, con sus hélices de 108 metros, instalado el año pasado dentro de las costas de Dinamarca ha aplastado el récord anterior de 312 MWh.

👉 La empresa comentó que con solo 30 unidades podrían dar electricidad a una ciudad como Bilbao.

🏎️ Diseñan un coche eléctrico capaz de 0-100km/h en 1,46 segundos. Estudiantes de la Universidad de Stuttgart han creado un monoplaza en miniatura que solo pesa 145 Kg que acelera a 2,5G haciendo un ruido endemoniado (vídeo). Obviamente récord mundial.

😵‍💫 El supercomputador Nº 1 no consigue arrancar. Frontier ha sido cacareado como el primero en alcanzar la exaescala, más de 1 exaflop en coma flotante 64 bits. Sus ingenieros no consiguen mantenerlo encendido, y no saben bien qué está fallando.

👉 Aquí está el podio actual. Es unas 160 veces más potente y consume 15 veces más que el de la siguiente noticia.

🦾 El superordenador MareNostrum 5 tendrá un módulo cuántico integrado. El centro académico de Barcelona alojará uno de los seis nuevos ordenadores cuánticos del consorcio de supercomputación de la UE para investigaciones. Costará 12,5 millones de euros, y no hay fecha estimada.

🧑‍🎤 Las marcas comerciales en China apuestan por ídolos virtuales para sustituir a los humanos que usan como gancho, que pueden pasar de tener millones de seguidores a estar censurados al instante por las autoridades. ¿Moda pasajera o nuevo salto? — Hay mucha variedad.

👉 Quizá No puedo evitar que esto me recuerde a Gorillaz, el grupo británico que se ha «escondido» tras sus avatares animados más de 25 años. — Pero no hay sitio para muchos Gorillaz…

💡 Algunas lámparas inteligentes de IKEA pueden ser atacadas remotamente. Basta con enviar un paquete específico a través de los protocolos Zigbee (802.15.4) para que las IKEA TRADFRI empiecen a parpadear y desconfigurarse.

👉 Cualquier lámpara o bombilla que esté en el rango adecuado está afectada, así que podéis asustar a los vecinos. — IKEA ha publicado un parche.

🚀 Tom Cruise volverá a intentar rodar una película en el espacio. O al menos algunas escenas, retomando unos planes que quedaron atrás por el Covid-19. No quedan claro los detalles, pero no será el primero: hace un año ya lo hizo Julia Peressild.

🪙 PayPal anuncia unas multas de hasta 2.500 dólares por desinformación. La compañía retiró esas nuevas condiciones de su política de uso, horas después, diciendo que era un error. No queda claro tampoco cuál era la intención.

📺 Tizen llega a televisores no Samsung. La empresa coreana ha comenzado a licenciar su sistema operativo de código abierto a marcas como Bauhn, Linsar, Sunny y Vispera. España será uno de los primeros países donde estén a la venta. — No, yo tampoco conozco las marcas.

