Esto no me lo esperaba

🆕 El nuevo plan de Intel para cambiar la empresa totalmente. Hace un par de días el nuevo CEO de Intel anunció el esperado cambio de rumbo de la compañía. Es un poco complicado de digerir, porque son muchas cosas a la vez. Recordemos que Intel es de las pocas empresas que diseña y también fabrica procesadores en consumo, enterprise y militar.

👉 Licenciará x86 de forma más amplia a otros fabricantes. No dejan claro los detalles, pero más competencia en la arquitectura seguro viene genial.

👉 Intel externalizará la fabricación de más procesadores a otros fabricantes (TSMC, Samsung, GF, etc.) para que los produzcan cuando sus propios procesos no sean capaces.

👉 A su vez, fabricará procesadores diseñados por otras empresas en x86, ARM o RISC-V. Más un misterioso acuerdo con IBM que no acabo de entender, no sé si también incluirá Power. — Ah, y construirá dos nuevas fábricas gigantes en EE.UU.

👉 Los chip a 7 nm de Intel llegarán en un par de años con Meteor Lake, con importantes añadidos de densidad. Deberían tener una densidad de transistores similar a los 5 nm de TSMC, de la misma forma que los 10 nm de Intel son parecidos a los 7 nm de TSMC.

🚗 Xiaomi anunciará sus coches eléctricos la semana que viene según un reporte de Reuters, que revela que tendrán un «precio económico» y estarán fabricados en las fábricas de Great Wall Motors, una veterana compañía china de fabricación de automóviles.

🚀 Rusia resucita su programa de lanzadera espacial. El grupo Kalashnikov y Roscosmos están trabajando en secreto desde hace al menos un año en una nave orbital similar a la Buran soviética, que a su vez estaba inspirada (planos robados y todo), de las lanzaderas americanas. — La presión de sistemas reutilizables despierta viejas ideas.

👉 Europa está preocupada de que las apuestas actuales (Vega-C, Ariane 6) para esta década no consigan suficiente tracción y precios adecuados, y ha creado una triple apuesta para conseguir nuevas ideas.

🚁 El dron marciano de la NASA lleva un trozo de tela del avión de los hermanos Wright. Increíble sorpresa que ha revelado la agencia espacial. Es del tamaño de un sello, fue donado por el museo donde se conserva el avión, y está pegado a la parte inferior de Ingenuity, el primer aparato que volará en otro planeta.

👉 Es para emocionarse. Otro trozo del avión, que recorrió 250 metros en 1903, también fue a la Luna en 1969.

⚡ Análisis de los datos de consumo eléctrico en Europa es muy interesante, y podemos ver cómo han cambiado los hábitos durante la pandemia. Las oficinas solo han reducido su consumo un 11% a pesar del trabajo remoto relativamente masivo, frente a una caída del 25 al 30% en gimnasios, hoteles y restaurantes. — El tiempo extra en casa hizo subir el consumo eléctrico un 5% en España.

🔋 Los alemanes están comprando baterías a niveles récord. En 2020 aumentó un 47% el número de familias que instalaban una batería de respaldo en su casa, hasta unas 90.000. Ahora hay 270.000 baterías en hogares alemanes, con un total de potencia de 1.950 MWh entre todas.

👉 Pueden zumbar 1.400 MW de energía, que es aproximadamente un 0,7% del total de capacidad de generación del país.

🌌 La primera fotografía polarizada del agujero negro de M87 es bastante espectacular, más incluso que la original de hace dos años que marcó un hito científico para la humanidad. Capturada por el EHT, el radiotelescopio virtual formado por observatorios en todo el hemisferio occidental, ha permitido capturar el magnetismo de los materiales dentro y fuera del agujero.

🚢 ¿Sigue el Ever Given atascado? No mires Twitter cada cinco minutos buscando información sobre la situación del buque favorito del planeta Tierra. Visita esta web y listo. — Por cierto: el barco se llama «Ever Given», «Evergreen» es su naviera.

🤬 Mensajes antisemitas en la página de Google Maps de Auschwitz. Las herramientas de moderación de Google no valen para nada, capítulo CLXXIII. Más de 150 mensajes nazis, entre ellos algunos muy explícitos, estuvieron publicados durante casi una década sin que nadie los eliminase.

