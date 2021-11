Fallo sistémico

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🔏 Activistas pro-privacidad demandan a la Agencia de Protección de Datos de Irlanda. El grupo austriaco Noyb ha informado a la fiscalía anti-corrupción de Austria que la DPC irlandesa les ha solicitado mantener en secreto las negociaciones de las demandas contra Facebook, vulnerando el RGPD e incluso pudiendo incurrir en cohecho.

👉 Hemos hablado largo y tendido del cuello de botella que supone para toda la Unión Europea la lentitud e ineficacia de la oficina de protección de datos de Irlanda. Ahora empiezo a sospechar hasta de captura de regulador.

✈️ El F-35 británico estrellado en el mar se debió a un protector de agua mal retirado. Se descarta un fallo de software del aeronave y se apunta a este error humano de los técnicos, para explicar el accidente en el Mediterráneo minutos tras despegar del portaaviones HMS Queen Elizabeth. — El avión sigue sin ser recuperado del fondo marino.

🔓 Gravísimo fallo de seguridad en chipsets MediaTek que permite interceptar cualquier audio. Una combinación de cuatro vulnerabilidades que permitiría a una aplicación de Android enviar comandos maliciosos para extraer de memoria el audio en tiempo real según se procesa, y escuchar llamadas, música, o cualquier cosa que pase por los auriculares y altavoces.

👉 La empresa taiwanesa ya ha parcheado los fallos y enviará actualizaciones de urgencia en diciembre.

😢 Las mafias usan Facebook para seguir estafando a migrantes. Otra crisis migratoria, en este caso la de la frontera de Bielorrusia y Polonia, que encuentra a Facebook entre sus ingredientes. Numerosos grupos se anuncian y promocionan en la plataforma en kurdo y árabe, a plena vista, ofreciendo pasos fronterizos a cambio de dinero.

🛍️ Francia ordena que la app de Wish se retire de las tiendas de apps y buscadores por incumplir reiteradamente las normas de consumo del país. Las investigaciones de las agencias gubernamentales encontraron numerosos productos peligrosos, defectuosos y falsificados, durante meses, sin que la plataforma reaccionara.

👉 El golpe llega justo en el Black Friday (Le Vendredi Noir!), y en una campaña en la que París presiona por leyes más protectoras con los consumidores digitales en toda la Unión Europea. — La acción de Wish ha perdido un 90% del valor durante 2021 en bolsa.

🚫 China hará una auditoría completa a las apps de Tencent, y les impide distribuir actualizaciones sin que antes las verifique el propio Ministerio para revisar que no incumplen con las nuevas protecciones de privacidad y abuso de posición dominante establecidas recientemente. — Muchos palos y pocas zanahorias últimamente.

📱 En Kaspersky no están contentos con la demanda de Apple contra NSO. El alto ejecutivo de la firma de seguridad asegura que es una «guerra» contra la investigación de vulnerabilidades porque dañan la reputación de la compañía. — Creo que se equivoca. Es cierto que Apple no le gusta que indaguen en su software pero NSO hace tiempo que cruzó muchas líneas rojas.

💴 Japón salta directamente a por las monedas digitales. El Yen digital entra en vigor en 2022 en forma de prueba masiva entre los grandes bancos y 70 grandes empresas, con una gran diferencia: estará respaldado por los propios depósitos bancarios, no el banco central. Evaluarán si este «DCJPY» funciona mejor que la infraestructura de pagos digitales actuales (sobre JPY).

🪙 Los herederos de Tolkien ganan el juicio contra una criptomoneda llamada «JRR Token», que utilizaba la similitud con el nombre de Tolkien e imágenes de su obra literaria para promocionarse y engañar a posibles incautos. Sus creadores tendrán que pagar las costas de los abogados de ambas partes.

🔋 España no penalizará a los híbridos más contaminantes. No habrá cambio de pegatinas en 2022 tras grandes presiones de la industria automovilística. Vehículos increíblemente contaminantes que disfrutan de protecciones bajo las pegatinas «ECO» o incluso la «CERO» aunque sus dueños no lo enchufen ni por error. — Un escándalo en toda regla.

🚩 Life360 compra Tile por 180 millones de euros. Life360 ofrece una aplicación para que las familias tengan siempre a sus miembros ubicados usando los propios teléfonos móviles con casi 30 millones de usuarios activos. Con la compra añaden los dispositivos de localización de Tile.

