FIDO para todos

🤝 Apple, Google y Microsoft implementarán este año sistemas FIDO interoperables. Aunque no han dado fechas específicas, podemos suponer que llegará en futuras actualizaciones de iOS, Android, Windows, Chrome, Safari, etc. y permitirá autenticarte biométricamente con un dispositivo para iniciar sesión en otro

👉 El estándar FIDO no tiene contraseñas que recordar, solo claves criptográficas generadas aleatoriamente cuando nos damos de alta. Nuestra «llave» se activa solo a través de una identificación biométrica o un PIN seguro, y está alojada en el dispositivo, no en la base de datos del servicio.

🔢 La mayoría de españoles repite sus credenciales de registro en Internet. No sé qué cifra me asusta más: el 5% que las apunta en papeles, el 30% que usa variaciones leves, o el 42% de los españoles que afirma usar la misma clave en todos los sitios que se registra. — Un 5% declara usar gestores de contraseñas.

👉 Las claves más populares en España son, tenemos: «12345», «123456», «123456789», «111111», «000000», «barcelona», «666666» o «España». — El nombre más común usado como clave es «Alejandro». Cómo no. Somos los mejores.

🙊 Las ventas de NFT caen un 92% desde sus máximos de 2021. Aunque la estadística es cierta, no implica un colapso total del mercado de NFTs, por muy endeble que fuera desde el inicio. Parece simplemente que responde a la retirada de liquidez excesiva que había.

👉 Esto realmente afecta principalmente a los proyectos NFT menos populares. — Hace unos días una nueva colección disparó el precio de las transacciones Ethereum hasta 3.000-5.000 dólares durante unas horas.

🔐 El grupo hacker Revil vuelve estar activo. En enero, el gobierno ruso anunciaba que habían detenido a los integrantes del grupo REvil, pero parece que sus potenciales juicios y condenas han durado poco, si es que se cumplieron. Ya están haciendo ataques con malware de nuevo.

🪳 Un curioso bug rompe Google Docs en cualquier navegador. Si escribes «And. And. And. And. And.» (o incluso seis veces), el Javascript presente escupe un error genérico, y luego no permite entrar a editar el artículo. — Si queréis arruinar el viernes a alguien: entrad, lo escribís y cerráis el archivo.

🪳 Otro curioso bug rompe la web de Outlook en Safari de Mac. Los usuarios que usen la herramienta de Microsoft están recibiendo alertas de una descarga de «TokenFactoryIframe» cada pocos segundos. Múltiples hipótesis volaron ayer, pero parece que Microsoft lo solucionó con un cambio en sus servidores.

🐷 El xenotrasplante de corazón de cerdo venía con un virus no detectado. Avanza el análisis post-mortem del paciente que recibió el primer trasplante exitoso de un órgano de otro animal. El corazón en cuestión tenía un citomegalovirus porcino. Pudo haber sido una de las causas, o la principal, de la muerte de David Bennett.

💰 TikTok compartirá los ingresos de los anunciantes con los creadores. Inician un programa piloto con algunos perfiles con más de 100.000 seguidores que recibirán un porcentaje no desvelado de los ingresos publicitarios de los anuncios que se muestren debido a sus vídeos. — Hasta ahora tenían un «fondo» pero era una minucia.

📡 Starlink permitirá a sus abonados llevarse la antena casi donde quieran por $25 al mes. Una esperada actualización, porque hasta ahora estaba limitado a la zona geográfica cercana a la dirección principal, ahora podrán llevársela dentro del mismo continente pero no durante más de dos meses seguidos.

👉 Perú aprueba el despliegue de Starlink. Se une a Argentina, Chile, México y Paraguay.

📶 Qualcomm presenta sus chips Wi-Fi 7 con velocidad de hasta 10-34 Gbps. Las Networking Pro Gen 3 Series ofrecen procesadores de señal para routers domésticos, profesionales y de alta gama. Irán llegando a las tiendas a finales del año que viene, justo cuando te compres tu primer router Wi-Fi 6.

📈 Windows 11 duplica su tasa de uso en Steam en lo que va de año. Aunque no es reflejo del mundo general de Windows, principalmente porque no tendrá en cuenta ordenadores de estudiantes y empresas, Windows 11 roza el 20% de todos los sistemas Windows que usan Steam activamente, aunque parece ir más lento en adopción que Windows 10.

