Giro de 180 grados

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🙅 Elon Musk dice que ya no quiere comprar Twitter. Envía los documentos legales anunciando que cancela el acuerdo vinculante. Lamentablemente para él, el acuerdo es… vinculante, y en Twitter ya están contratando abogados para obligarle a cerrar el trato.

👉 Una lucha judicial en Delaware, donde Twitter está incorporada, puede ser terrible para Elon. Puede acabar pagando «varios miles de millones» de dólares, según algunos expertos. Lo comentaremos en el nuevo episodio de ELON esta semana.

🔐 Apple anuncia un modo aislamiento para iPhones, iPad y Mac. Los usuarios podrán activarlo en las nuevas versiones, y restringirá algunas funciones que suelen ser explotadas por los atacantes para hacerse con el control de tu teléfono móvil. Muy chulo.

🚕 El coche autónomo de Xiaomi que no es. Estos días están dando vueltas imágenes de un vehículo de pruebas de Xiaomi (más fotos). En realidad es un BYD Han que usan de mula de pruebas, de los que la compañía compró 200 unidades hace unos meses.

🔭 Mañana veremos las primeras imágenes del James Webb. La NASA ha aclarado que será una colección de cinco áreas diferentes: la nebulosa de la Quilla, el exoplaneta gigante WASP-96b, la nebulosa del Anillo Sur, captura profunda sobre SMACS 0723 y el Quinteto de Stephan.

🌉 Rotterdam no desmontará su icónico puente para botar el mega-yate de Bezos. Los astilleros que están acabando de construir el gigante barco del fundador de Amazon tendrán que buscar otra ruta alternativa para llevarlo hasta el océano. No queda claro cómo. — Os dejo enlace de Google Maps por si queréis buscar alternativas.

🔠 Facebook anuncia un sistema de traducción automática casi universal. Un impresionante logro técnico (PDF) tanto en entrenamiento, como en ejecución. Y encima es código abierto. — Más de 200 idiomas, entre ellos el Asturiano, Guaraní, Igno o el Oromo.

🥸 Las Oculus no necesitarán tener un perfil de Facebook… pero sí de Meta. El cambio de parecer tenía un asterisco, y es que al final Facebook va a tener tus datos sí o sí. No me parece una idea tan mala, lo veo similar al de las videoconsolas o smartphones actuales.

🚫 Un fallo de una operadora deja a gran parte de Canadá sin Internet. El viernes pasado millones de clientes de Rogers no pudieron conectarse a Internet desde casa o móviles durante casi un día entero. Aproximadamente el 25% de todos los canadienses. — Parece que fue un error interno de BGP.

🔫 Nueva York pedirá los datos de redes sociales para tener un permiso de armas. Un [polémico cambio de normativa estatal](Nueva York pedirá los datos de redes sociales para tener un permiso de armas. Un polémico cambio de normativa estatal que necesitará listar las cuentas de redes sociales activas o inactivas de los últimos tres años del individuo que quiera portar armas. ) que necesitará listar las cuentas de redes sociales activas o inactivas de los últimos tres años del individuo que quiera portar armas.

🪙 El cripto-corralito llega a España con 2gether. La empresa cierra sus redes sociales y su web, dejando a más 100.000 clientes sin poder operar acceder a sus cuentas ni mover los depósitos. Las razones que dan son esperpénticas.

📃 Microsoft no bloqueará las macros ajenas en Office de forma global. Hace unos messes prometió eliminar el botón «habilitar contenido» que las ejecutaba y que muchos usuarios pinchaban. El botón no volverá, pero será posible activarlas. — Me parece un compromiso acertado.

Podcast

Suscríbete