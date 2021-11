Grandes ideas

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🐹 Muere Goxx, el hámster que invertía mejor en criptomonedas que la mayoría de humanos. Una pareja de entusiastas alemanes emitían en Twitch las idas y salidas del hámster, que se traducían en compras o ventas de diferentes activos. Tras cinco meses en los que consiguió un 19,7% de beneficio, sus dueños anunciaron su fallecimiento.

🌉 Descartan el mega-puente entre Escocia e Irlanda por su alto coste. El primer estudio a fondo del plan, muy polémico entre diversas facciones del Reino Unido, revela que aunque es posible a nivel de ingeniería, sus 45 kilómetros costarían unos 400.000 millones de euros, o 250.000 millones si se realizase en forma de túnel.

👉 El puente de Øresund que une los 8 kilómetros entre Suecia y Dinamarca, costó solo 2.600 millones de euros, y el de Hong Kong-Macao de 55 kilómetros fueron unos 17.000 millones.

🔐 IKEA sufre un ataque informático a escala global. Los atacantes han usado el método de responder a cadenas de emails con los enlaces al malware que comentamos hace unos días. Parecen haber infectado no solo los sistemas de IKEA, también los de algunos socios y empresas asociadas. El agujero parece grande y difícil de parchear.

🪖 La guerra cibernética entre Irán e Israel sigue escalando y afectando al día a día de los países. Gasolineras iraníes cerradas durante días, los datos de pacientes en centros médicos israelíes filtrados en redes sociales, han seguido los intentos de ataques a plantas depuradoras, en un conflicto que sigue escalando sin ser reconocido por sus partes.

👉 Israel impedirá a NSO y otras empresas vender software de seguridad o ataque a México, Arabia Saudí, Marruecos, y otros 60 países.

🚗 La primera fábrica de coches de Xiaomi producirá 300.000 vehículos al año. Estará ubicada en «Beijing E-Town», el área administrativa en las afueras de Pekín para proyectos tecnológicos con ayuda pública. Se construirá en dos fases y alcanzará la producción a escala en tres años, para 2024.

👉 Para poner en comparativa, la fábrica de Tesla en Shanghai empezó a producir coches en menos de un año, y en 2021 fabricará unos 500.000 coches.

💬 Telegram prueba una opción para no poder copiar o reenviar mensajes. Los dueños de canales podrán decidir si se pueden reenviar los mensajes, guardar los archivos multimedia compartidos, o incluso copiar y pegar el texto o sacar pantallazos. No funcionará siempre por las diferencias de soporte entre sistemas operativos, pero podéis probarlo aquí.

👀 España multiplica por cuatro el número de drones de control de tráfico. La agencia de tráfico española volará 40 drones diferentes, capaces de evaluar si los conductores están cometiendo alguna infracción al volante. En 2020 tan solo había 10, y desde el Ministerio están contentos porque son más difíciles de detectarse que los helicópteros.

📱 Spotify retira el modo coche de su app de Android. Una interfaz simplificada que permitía a los conductores con Android seleccionar música mientras conduces. La empresa dice que «estudian alternativas», aunque algunos piensan que es para vender más unidades de su dispositivo especializado. — De todas formas, esto es ilegal en muchos países, ¿no?

🛰️ Estudian las profundidades marcianas usando los datos del viento. Con los datos capturados por los múltiples sensores sísmicos de la InSight, científicos suizos han conseguido trazar un mapa de la corteza de Marte: unos metros de arena, seguidos de rocas volcánicas rotas por impactos de meteorito, y luego restos de lava de hace miles de millones de años.

🐕 Un modelo de aprendizaje profundo para mejorar la animación 3D de los animales. Aunque no he conseguido encontrar un vídeo de las mejoras, me parece interesante este estudio que ha conseguido modelar varios movimientos de los perros basándose en vídeos, y aplicarlos para hacer las animaciones mucho más realistas.

👁️ Un británico recibe la primera prótesis ocular impresa en 3D. Se ha realizado con un nuevo proceso que escanea su ojo sano y crea una réplica más semejante que las actuales prótesis, se adapta también mucho mejor al hueco ocular existente y además es más sencillo de fabricar.

