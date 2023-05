El lado oscuro de la IA, granjas de contenido inundan internet con información errónea

«En una inundación lo primero que falta es el agua potable» Esta frase ilustra como ninguna otra el futuro de la información, porque tras el escándalo de las fake news o las noticias segmentadas de Facebook, el inminente futuro son las granjas de contenido generado por IA (inteligencia artificial) para inundar internet con información que, en el mejor de los casos es solo ruido intrascendente, y en el peor es sencillamente errónea.

Tras descubrir que algunos medios de comunicación usaron generadores de contenido basados en IA durante meses para rellenar sus publicaciones en internet, ahora se descubre que hay miles de sistemas de IA dedicados en exclusiva a generar contenido, y más contenido, y contenido repetitivo sobre cualquier tema que genere visitas.

Las redacciones virtuales basadas en granjas IA inteligencia artificial son un peligro para encontrar información fiable en un futuro cercano

El objetivo es captar el click del usuario. Pero que lo que genera es un desbordamiento de la oferta de contenido que sepulta literalmente cualquier otro de la competencia. Porque, por supuesto, la IA sabe escribir de forma optimizada para posicionarse mejor entre los algoritmos SEO y llevarse los ingresos por publicidad.

Pero el problema no solo es que la IA pueda generar mucha más cantidad de contenido de baja calidad sobre el mismo tema que la competencia, es que en muchas ocasiones comete errores y no pasan ningún tipo de revisión editorial. Es el extremo del paradigma de generar cantidad sin calidad, que ya venía siendo tendencia con redactores humanos no especializados, y que también cometen errores por cierto.

Claro que lo peor aún puede estar por venir, porque si juntamos a propósito una granja de contenido IA con noticias falsas creadas para manipular, podemos encontrarnos ante un panorama realmente complicado para cualquiera que quiera informarse en un mar de desinformación.

Los sistemas de inteligencia artificial son más productivos, más rápidos, no descansan y sobre todo más baratos. Asi que, que cada vez será más difícil encontrar una noticia verdadera, entre todas las cosas publicadas en internet.

