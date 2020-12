Un hacker abre 2.732 taquillas dejando los paquetes expuestos

Un hacker travieso ha decidido adelantar los regalos de Papá Noel abriendo simultáneamente 2.732 taquillas de reparto en Moscú. Esto dejó expuestos miles de paquetes que estaban guardados a la espera de sus dueños.

El ataque cibernetico aún no ha sido aclarado y la empresa propietaria de las taquillas -PickPoint- no sabe muy bien cómo ha ocurrido. Vamos, o no saben o no quieren decirlo.

Un hacker manipuló 3.732 taquillas de reparto de paquetería abriéndolas remotamente a la vez y nadie sabe cómo

Se sospecha que el hacker de las taquillas utilizó algún tipo de exploit para forzar las cerraduras de forma remota. Así logró abrir casi 3.000 casilleros de reparto al mismo tiempo sin estar presente en ninguno de ellos.

Хакерская атака обрушилась сегодня утром на постоматы PickPoint, из-за чего камеры хранения открылись на распашку. В пресс службе компании сообщили, что сбой затронул более 3000 терминалов и обещали связаться со всеми пострадавшими клиентами. pic.twitter.com/rjCYakCOUh — роман соболев (@MicroRomario) December 7, 2020

Como se puede observar hubo gente que logró captar la caótica situación de las taquillas de Pickpoint e incluso ver el interior de las mismas con el contenido que en teoría debía estar protegido.

No se sabe si fue una simple broma o buscaban robar alguna mercancía concreta. Lo cierto es que en la mayoría de las localizaciones, los guardias de seguridad controlaron la situación para que nadie se aprovechase de la situación.

Teniendo en cuenta esto ocurrió en Moscú, cuna de la universidad no oficial de hackers del mundo occidental, tal vez se trate solo de un reto. Pero no deja de ser preocupante que cada vez más cosas de este tipo puedan ocurrir.

