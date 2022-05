Hay cosas que nunca cambian

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

😷 Crean una mascarilla inteligente para que pacientes vegetativos se puedan comunicar. La mascarilla mide los ritmos de respiración del portador, algo que muchos pacientes vegativos aún pueden controlar, y traduce a texto en un ordenador (vídeo) en un estilo casi idéntico al morse a través del efecto triboeléctrico. — Esperanzador.

🚗 Lanzamiento oficial del Arcfox α-S, el primer coche eléctrico con Huawei Inside. El sistema operativo de Huawei controla las funciones de asistencia a la conducción, entretenimiento e información del coche. — Incluye 13 cámaras, 3 lídares, 18 radares y múltiples ordenadores para controlarlos.

🔠 Wordle desata las mismas polémicas que los crucigramas de hace décadas. La palabra del día de ayer fue «FETUS» (feto en inglés), una palabra elegida al azar, pero que ahora mismo es quizá polémica debido a cambios legales en EE.UU. y su dueño, el New York Times, ha decidido cambiarla a mitad de la jornada.

👉 Justo lo contrario ha ocurrido con el clon en español, que en algunas ocasiones ha elegido la palabra del día para hacer un guiño, desatando alguna polémica de baratillo. — Los más jóvenes del lugar no recordarán que el crucigrama del domingo también llenaba muchas cartas al director de lectores airados. Hay cosas que no cambian.

📦 Microsoft venderá Windows 11 en cajas físicas. En vez de contener un DVD, múltiples o un Blu-Ray, han optado por incluir una memoria USB en la caja. No queda claro el tamaño del pinchito, supongo que 16 ó 32 GB, ni tampoco si incluirá alguna medida de seguridad extra para la clave de instalación, o viene en un papel como siempre.

📜 La nueva película de Avatar crea su propia tipografía para olvidar Papyrus. Objeto de burlas durante años por la desconcertante elección, James Cameron ha contratado a un diseñador profesional para crear una familia entera de fuentes tipográficas.

😡 Facebook chantajeó al gobierno australiano para protestar contra la ley de noticias. La plataforma digital bloqueó las Páginas de Facebook de varios servicios de emergencia públicos, según antiguos empleados, para quejarse de la normativa australiana que hacía pagar a Facebook y Google por enlazar periódicos.

👉 La ley australiana era y es estúpida, pero estas medidas de Facebook son también para darles en el cogote.

💸 Los pagos a través de códigos QR se disparan. Aunque fueron popularizados en China y rivalizan con los pagos a través de NFC, los pequeños códigos de barras cuadrados moverán este año más de 2.400.000 millones de dólares, una cifra que esperan que suba hasta los 3 billones para 2025.

🪙 El precio de Bitcóin cae un 50% desde su máximo histórico en noviembre. De 69.000 a 32.000 dólares en cuestión de cinco meses. Técnicamente el Bitcoin sigue teniendo las mismas virtudes y defectos que entonces o que hace 14 años. Inexplicable. La fluctuación dice más por el tamaño del vector que por su dirección.

😩 Instagram añade NFTs antes que una aplicación para iPad. Un síntoma de los tiempos extraños en los que vivimos, en el que una función que nadie pide entre disfrazada de empoderamiento para los creadores. La misma empresa que hablaba de falta de recursos para no lanzar una app de iPad.

🤓 Kendrick Lamar presenta un videoclip lleno de deep fakes bastante realistas. El videoclip no es nada del otro mundo, es un encuadre de plano medio, pero a lo largo de la canción la cara del artista va mutando por la de otros: Will Smith, Kanye West, OJ Simpson, etc. — Bastante chulo.

👉 Quizá lo más interesante del videoclip es que está realizado por Deep Voodoo, un estudio fundado por Trey Parker y Matt Stone, creadores de South Park, que tienen unos 20 artistas del deep fake haciendo este tipo de cosas.

🎧 Bad Bunny rompe el récord de reproducciones diarias en Spotify. El 6 de mayo el puertoriqueño consiguió 183 millones de sesiones tras el lanzamiento de un su nuevo álbum, superando al canadiense Drake, que tenía el récord desde hace unos meses con 177 millones. — A medida que Spotify gana usuarios, es más «fácil» romper estos récords.

