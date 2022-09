Hay un satélite en mi teléfono

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

📶 Cómo funciona la conexión por satélite de los nuevos iPhone. Usa la banda N53 de Globalstar (2483-2495 Mhz), ahora incorporada en los iPhone gracias a los modems de Qualcomm. solo será de una dirección para enviar mensajes de emergencia, y tardará hasta 60-120 segundos en enviarlo.

👉 Para compensar la falta de potencia de la antena del iPhone, Apple ha incorporado una base de datos con la posición de los satélites para apuntar directamente.

👉 Está limitado a EE.UU y Canadá, y será de pago. Sin detalles a nivel oceánico. Los iPhone 14 vendidos en Europa, Japón y Latam tienen soporte para N53, pero en China no.

👉 De hecho, Globalstar ha anunciado a sus inversores que Apple usará el 85% de su capacidad de conexión.

🛰️ Cómo funciona la conexión por satélite de los nuevos Huawei. Unos días antes, el nuevo Huawei Mate 50 anunció un sistema similar, pero conectándose a los satélites de posicionamiento Beidou, que añadieron soporte para mensajería bidireccional hace un año.

📱 Cómo serán las conexiones a satélites que hagan de torre celular. Primero tiene que cerrarse la Release-17 del 5G, que añade soporte para redes no terrestres (NTN) al incorporar bandas n255 y n256 con capacidad de 50-80 Mbps… a compartir por todos los usuarios conectados.

📡 ¿Y entonces Starlink y otros servicios cómo consiguen tanta velocidad? Operan con frecuencias más amplias en bandas Ka, Ku y V (12 a 75 Ghz), y además tienen antenas mucho más grandes y potentes que las que caben en un simple teléfono móvil.

👉 Con la futura versión de satélites Starlink V2 añadirán mejores antenas, pero no está claro qué bandas usarán. Anunciaron un programa piloto con T-Mobile para dentro de un par de años para enviar mensajes.

👉 De hecho, SpaceX y Apple se han reunido para estudiarlo, y SpaceX ha pedido usar la banda n53 de Globalstar.

🛰️ AST SpaceMobile con sus antenas espaciales gigantes dará un salto mañana. El primer satélite Bluewalker 3 de AST, con su antena de 64 m² empezará las pruebas con múltiples operadoras de todo el mundo, que funcionarán con teléfonos móviles comunes.

🥇 Para refrescar la memoria, el primer SMS espacial se envió con Android. Justo antes del impacto del coronavirus, la empresa aeroespacial Lynk conectó un móvil Android con uno de sus satélites de pruebas para enviar y recibir comunicaciones. — Aquí tenéis el momento capturado en vídeo.

🫡 Hackers ucranianos usan aplicaciones de ligar para engañar soldados rusos. Contactaban con el enemigo a través de apps de citas y de mensajería, haciéndose pasar por mujeres locales. Extraían la localización de las fotos recibidas, y en un caso se usó para bombardear una base militar rusa en Melitopol.

📦 Shopee cierra sus operaciones en Argentina, Chile, Colombia y México. En Argentina el cierre será completo, y en los otros países cierran la sede local manteniendo importaciones. Mantendrá su negocio en Brasil, donde es más potente. — En España también fue un fracaso que cerró en junio.

🎸 Modifica un router ADSL para crear un pedal de guitarra. Tras instalar las librerías de sonido ALSA en un Huawei HG532s que ejecuta Linux, y luego escribió un programa para crear efectos para su guitarra eléctrica. El resultado en vídeo es bastante chulo.

🪙 Se cumple un año de la adopción legal de Bitcoin en El Salvador. El país centroamericano lanzó una cartera digital de pagos con algunos problemas, y ha invertido más de 103 millones de dólares en comprar 2.381 BTC, que a día de hoy valen 47 millones.

🦽 Un sistema de maletas para silla de ruedas, diseñado por estudiantes de ingeniería españoles. Las maletas, redondas y tamaño de cabina, se sostienen erguidas sobre el eje de las ruedas, a ambos lados de la silla.

💬 Apple cierra la puerta a la adopción de RCS. Su máximo ejecutivo no cree que sea algo que los clientes de la compañía quieran. Apple tiene un incentivo comercial en no añadir soporte, pero al existir múltiples métodos de comunicación superiores, no le veo problema.

Podcast

Suscríbete