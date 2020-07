Hidrógeno por todas partes

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

⚛️ Se diseña la red troncal de hidrógeno de Europa. Un consorcio corporativo y de nueve estados de la UE ha presentado el plan para crear una red de hidroductos y estaciones de distribución de Hidrógeno en las próximas dos décadas.

👉 23.000 kilómetros de canalización. La mayoría adaptando gasoductos que actualmente transportan Gas Natural.

👉 España contará con siete centros de H2 (nº 2, tras los ocho de Alemania) y dos interconexiones con África para captar el conseguido con placas solares.

📱 El nuevo OnePlus Nord impresiona. La empresa china recupera «el norte» después de subirse al monte con los precios los últimos dos años. Costará 400 euros en su versión básica, y sus especificaciones me han contentado.

👉 De hecho, estará a 370 euros en oferta de Amazon para los que tengan Prime durante su lanzamiento el 4 de agosto.

👉 Tiene cosas de gama alta en pantalla (AMOLED plana de 90 Hz y 6,4″), diseño, batería, lector de huellas incrustado, etc. etc. pero queda corto con un procesador de gama media (pero 5G y más que suficiente si no tiramos de 3D), y sin resistencia al agua. Veremos la cámara.

♟️ Jugar al ajedrez en línea reduce el nivel de los participantes. Analizando las partidas disputadas en torneos oficiales tradicionales y los nuevos «en línea», ubican un aumento de errores significativo equivalente a un nivel 17% más bajo.

👉 Si queréis jugar conmigo al ajedrez, estoy abierto a partidas por correspondencia (o blitz!). Agregadme en Lichess.

🏭 México quiere que Apple fabrique en el país. La ministra de economía mexicana Graciela Márquez dice que hablará con Apple para evaluar si están interesados en mover parte de su producción asiática.

👉 «Diseñado en California, fabricado en Baja California» suena bien, pero probablemente nunca ocurra.

🏖️ Varios municipios españoles usarán drones para vigilar las playas. Si visitas las costas españolas este verano podrás encontrarte con pequeños drones de vigilancia que recopilan datos de asistencia y establecer un control.

👉 A nivel individual, hay normas muy estrictas para volar estos aparatos en las playas, principalmente la no poder grabar.

📓 Brecha de seguridad en Wattpad. Se venden los datos de 271 millones de usuarios de la plataforma de publicación de textos, incluyendo los emails, contactos y alto porcentaje de claves craqueadas.

📺 Google añade Netflix a sus altavoces con pantalla. La gama Google Home/Nest Hub ya tiene el servicio de vídeo bajo demanda. Simplemente añadimos nuestra cuenta y pedimos la serie. — Ojalá llegue a los Alexa pronto.

🎧 Spotify inaugura los podcasts en vídeo. El cliente cambiará de audio a vídeo simultáneamente si el usuario está prestando atención. De momento solo con algunos programas específicos, y pronto para el resto.

💰 La estafa de Bitcoin en Twitter pudo haber sido mucho peor. Coinbase marcó como fraudulentas las direcciones de las carteras de los atacantes, y evitó que sus clientes enviasen casi 300.000 dólares engañados. Aproximadamente el doble del botín total conseguido.

📱 Google sube el listón para los móviles Android. No certificará ningún móvil con menos de 1 GB de memoria RAM, y aquellos que tengan 2 GB o menos de memoria tendrán que instalar Android Go en vez de la versión estándar.

✂️ Diseñan un meta-material que no se puede cortar. Se llama Proteus y es una mezcla de aluminio con grandes cantidades de bolitas cerámicas en su interior que aumentan la fricción al máximo, evitando que se pueda cortar o perforar con medidas tradicionales.

💌 Gmail añadirá verificación de direcciones con el estándar BIMI. Una demarcación que permite a empresas identificarse como el dueño real de una dirección de correo/dominio a través de sistema DNS y un proceso de verificación.

