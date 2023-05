Huawei P60 Pro, el móvil fotográfico más ambicioso y luminoso, a prueba

El P60 Pro es el móvil fotográfico más avanzado de Huawei, y eso es decir mucho para una marca que siempre ha estado en el podio de la innovación en fotografía móvil. En este nuevo modelo reúne un conjunto de mejoras bajo la tecnología Xmage que hemos probado durante unos días.

Lo primero que encontramos es que Huawei ha repetido la fórmula del Mate y ha integrado una apertura física variable, es decir un diafragma, en la cámara principal. Una apuesta tecnológica que en móviles es cuestionable ya que las restricciones físicas al tamaño del mecanismo de apertura, se le un sensor de reducidas dimensiones.

Aunque la profundidad de campo es más evidente cuanto mayor es el sensor (entre otras cosas), parece que el sistema de Huawei ofrece diferencias apreciables entre los extremos de las aperturas f/1,4-4. Algo que sirve para crear un desenfoque de planos más realista que el aplicado mediante software y que es de agradecer.

Otro de los elementos mejorados es el objetivo tele. Un sistema con tecnología de periscopio que alcanza una luminosidad f/2,1. Un valor bastante notable teniendo en cuenta la complejidad del sistema. Adicionalmente integra un modo macro que da unos interesantes resultados, con un gran nivel de detalle y menos distorsión que los que usan el ultra angular.

Resulta curioso que Huawei no se ha dejado llevar por la moda de los sensores de 1 pulgada (de mayor tamaño) ni tampoco por los de 200 Mp (más resolución). Su cámara principal de es 48 Mp f/1,4 con su exclusivo sensor RYYG. El tele es también de 48 Mp y el ultra angular se queda en 13 Mp. Un conjunto muy equilibrado y solvente capaz de capturar grandes imágenes.

El nuevo Huawei P60 Pro incluye objetivos súper luminosos y apertura física variable, pero no entra en la guerra del sensor de 1 pulgada

Tecnológicamente la pantalla OLED de 6,67 pulgadas con refresco de 1-120 Hz es impecable. Ofrece cierta curvatura, pero no es exagerada. Sin embargo las limitaciones del veto de EE.UU. limitan el uso de procesadores 5G, obligando a Huawei a integrar un Snapdragon 8+ Gen1 que, si bien ofrece un buen rendimiento, es superado por el resto de modelos premium de 2023.

Con todo esto tememos un móvil parecido al P50, con diversas mejoras en el apartado fotográfico. Es sólido, es bonito, es rápido y versátil. El modelo perla rococó es especialmente singular ya que cada unidad tiene un acabado diferente.

Pero el mayor problema que encontramos es su precio, 1.199 y 1.399€ (con un Watch GT3 de regalo) que no es que no los valga. Es que con la limitación derivada del veto, Huawei no debe luchar con precios similares a la competencia. Para engatusar al usuario, un precio más ajustado sería una buena estrategia.

+ info | Huawei