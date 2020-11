Huawei vende Honor para sobrevivir al veto

Huawei ha oficializado la venta de su submarca Honor dentro de un complejo plan para soltar lastre y sobrevivir al veto de EE.UU. La cifra de la operación no ha sido desvelada (se calcula unos 13.000 millones de euros) pero si se sabe que el comprado ha sido un consorcio de 30 empresas chinas agrupadas bajo el nombre de Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.

Tras casi dos años de veto, Huawei parece haber logrado sobrevivir y seguir creciendo. Pero el parte de bajas se ha cobrado una importante víctima, su apreciada submarca Honor.

La venta de Honor por parte de Huawei es un salvavidas para ambas compañías para sobrevivir al veto de EE.UU.

La complejidad para conseguir componentes para seguir el ritmo de fabricación debido al veto han estrangulado la marca. Huawei ha declarado sufrir una «tremenda presión últimamente debido a una falta persistente de elementos técnicos necesarios para nuestro negocio de telefonía móvil»

Con esta venta, Honor podrá sortear el veto de EE.UU y acceder a componentes y tecnologías como los servicios de Google. Desde Huawei aseguran que «la venta ayudará a los vendedores y proveedores de canales de Honor a superar este difícil momento»

La noticia ya se filtró hace unos días, pero hoy Huawei ha publicado un comunicado oficial. Ahora habrá que ver como asumen la transición las distintas divisiones internacionales de Honor.

Por otro lado, con el cambio de gobierno de EE.UU. es más que probable que Huawei espere un cambio en la política comercia y el levantamiento del veto.

+ info | Huawei