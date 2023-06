Impacto máximo desde el primer día

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

📡 Ya son públicos los detalles sobre la conexión por satélite de 35€ al mes. Disponible desde el 12 de junio. Se garantiza una descarga de 100 Mbps y una subida de 5 Mbps (se duplicará en enero 2024). Una latencia media de 700 ms, y unos límites de transferencia de 150 GB mensuales.

👉 Para poder usarlo, deberás estar en una de las zonas específicas en este mapa. Va a nivel de referencia catastral, así que es posible que haya diferencia incluso a nivel de calle.

🤖 WordPress añade texto sintético sin límites con JetPack. Una de las integraciones más potentes hasta la fecha. Una simple suscripción de JetPack Premium permitirá crear contenido con diferentes tonos e idiomas, listas, tablas, traducción y corrección ortográfica. — De momento lo han marcado como «experimental», pero funciona muy bien.

🐕 Un robot para espantar a los depredadores por las noches. Una especie de espantapájaros o perro pastor del siglo XXI: un vehículo de control remoto de unos 50 cm de largo, con un sistema de luces y sonido, montado encima. — Lamentablemente no han publicado imágenes.

Las primeras pruebas han funcionado muy bien, multiplicando la tasa de supervivencia de los cebos. Especialmente cuando el coche cambiaba de rumbo en respuesta a sus movimientos.

🤬 Los mayores subreddits organizan una huelga protesta contra las nuevas condiciones a las APIs de terceros. Será un período inicial de 48h a partir del 12 de junio, en el que permanecerán ocultos y nadie podrá escribir ni leer su contenido. — En total suman unos 300 millones de suscriptores.

👉 No sé si se repetirá un caso Mastodon, pero de momento Lemmy (un clon sobre ActivityPub) está recibiendo mucha más atención de lo normal. También veo interés renovado en Lotide/Hitide, kbin, etc.

🔐 Kaspersky lanza un analizador para el supuesto 0-day de la NSA en los iPhone que han denominado Triangulation. Funciona en Windows, Mac y Linux, analizando una copia de seguridad del dispositivo extraída desde iTunes o idevicebackup. — Si empiezan a salir casos, podríamos saber más sobre sus creadores.

📖 El modo de lectura ya está en Chrome para escritorio. De momento en la beta o en Canary, aunque el algoritmo es algo peor que en la versión de móviles o la opción de Safari. Se abre en un panel lateral, y no se activa ni se ofrece por defecto.

🥚 Bandai ha creado un metaverso para el Tamagotchi: el tamaverso. Tu propia mascota digital, pero ahora en color y con Wi-Fi. El principal nuevo ingrediente es una especie de Habbo Hotel para hablar, visitar, y explorar con tus amigos. Cuesta 75€. — He visto mierdas mucho más grandes triunfar, así que ojo.

🎬 El primer cortometraje realizado con herramientas sintéticas. Se titula The Frost, dura 12 minutos y cuenta una historia de misterio y ciencia ficción distópica. Todos los planos fueron diseñados con Dalle2 de forma cohesiva, y luego animados ligeramente con D-ID. — Podéis verlo aquí. Que los titulares no os confundan: hay mucho trabajo creativo manual aquí en guiones, revisiones, etc.

🚗 Tesla supera el 2% de las ventas mundiales de coches. Es increíble el ritmo que tiene dentro del conjunto global: 1 de cada 50 coches que se vende a nivel mundial. El doble que hace dos años. Eso sí, a medida que los coches eléctricos crecen, la cuota de Tesla se reduce.

📱 Microsoft mejora la versión de Android en Windows 11. Todas las aplicaciones de WSA pueden usar el sistema de ficheros tradicional, e incluso arrastrar y soltar archivos. De momento no funciona almacenamiento externo o en red, y han bloqueado los ficheros .exe.

🏴‍☠️ Otro ciberataque deja tirados a los habitantes de Martinica. La isla francesa en el Caribe tiene casi toda su infraestructura digital desactivada hace días. Parece ser extorsión de ransomware por parte del grupo Ryshida. Es el segundo ataque masivo del año, tras el de Guadalupe en noviembre, y apenas un año después del sufrido por Costa Rica.

👉 Centroamérica y el Caribe vuelven a ser caladero de Piratas varios siglos más tarde. El nuevo cable entre Martinica y Cuba ya está instalado, pero no funcionará hasta finales de año.

💼 Los funcionarios administrativos en España siguen apostando por el teletrabajo con unas cifras que se mantienen rígidas tras la pandemia. El 25% (unos 55.000) de los funcionarios del Estado trabajan desde casa 1, 2 ó 3 días por semana (¿o el 41%?). — Una brecha muy alta con el resto de trabajadores. El gobierno sigue sin realmente estar preparado a nivel informático para ello.

