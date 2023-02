Ind-IA-na Jones y el Templo Escondido

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🤔 Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo podemos llamar a los sistemas de estilo ChatGPT, Asistente de Bing, etc? No quiero seguir diciéndoles «ChatGPT», y «sintetizadores de modelos gigantes de lenguaje» me patina. ¿Por siglas: LLM o MGL? ¿Sintetizador de texto? ¿Replicador de contenido? — Responde al correo con tu propuesta.

🏺Un algoritmo para encontrar restos arqueológicos automáticamente usando fotos de satélite, y gracias a un refinado método de colaboración entre arquéologos y analistas, han conseguido un 80% de acierto en las llanuras mesopotámicas. El paper original (PDF) es bastante esclarecedor. — Un buen primer paso.

🧑‍🏫 Algunos profesores empiezan a promover el uso de ChatGPT. Múltiples estrategias para enseñar a los alumnos a detectar las equivocaciones de estas herramientas, y que sea una ayuda para su estudio, en vez de una herramienta para hacer trampas. — Resumir textos, expansión de ejemplos, encontrar ideas, etc.

👉 Os dejo otros ejemplos de profesores, especialmente universitarios, apoyando su uso.

📚 Inundación de contenido de baja calidad en libros y revistas. La revista de relatos de ciencia ficción Clarkesworld ha cerrado el envío de manuscritos tras detectar cientos creados con sintetizadores, y en Amazon hay más de 200 libros con «ChatGPT» como co-autor. — El gráfico asusta.

🚫 El gobierno chino prohíbe a empresas nacionales ofrecer servicios «del estilo ChatGPT». A pesar de que varias empresas chinas estaban preparando sus propios modelos sintetizadores, desde Pekín creen que pueden servir para evadir la censura, e introducir propaganda extranjera.

📰 WhatsApp está creando un sistema de boletines. Muy similar a los recientes canales de Instagram, permitirá difundir contenido de forma cifrada a un número ilimitado de seguidores, y sin tener acceso a los datos privados de los mismos. — Útil para deportistas, famosos, prensa, comercios, etc.

🛫 Un fallo de programación hizo que dos aviones rascaran el suelo al despegar. Una actualización del software de DynamicSource que usan tripulaciones para calcular el peso del avión y ajustar sus motores, daba 10-15 toneladas menos de las reales en dos vuelos desde Hawaii.

👉 Potencial tragedia evitada: dos aviones a rebosar de pasajeros y equipaje, despegando con 6 minutos de diferencia.

🛴 Acer presenta sus propios patinetes eléctricos. La compañía taiwanesa que fabrica tu placa base ahora también quiere llevarte al trabajo. Un modelo de 450€ y otro de 600€, con buenas prestaciones de batería (30 y 60 km respectivamente) y un motor bastante potente.

🎈 Startup traza el vuelo del globo chino usando fotografías de satélite capturadas durante las semanas de su viaje, paso a paso: cada vez que encuentran una nueva foto, mejoran el algoritmo para posicionar sus anteriores posiciones, y averiguar su lugar de origen.

🌍 Y si quieres jugar un rato: Simulador de Globo Espía. Esta web es muy graciosa, a la par que técnicamente brillante: eliges un punto de salida de tu globo espía, y calcula cual sería su ruta según datos atmosféricos reales. — Yo he lanzado cuatro.

😠 Miden la polarización política a través de los comentarios de Facebook en los partidos políticos europeos. Más de 750.000 mensajes públicos analizados por su actividad y terminología, que permiten trazar una línea de correlación con la realidad social.

👉 Los autores dejan unos gráficos interesantes. En el caso de España, durante los últimos cuatro años, notan un giro hacia la derecha y menos polarización que hace cuatro años.

🔢 TikTok abre un API para investigadores que quieran utilizar algunos de los datos públicos históricos de la plataforma, y analizar posibles tendencias sobre seguridad, contenido, viralidad, etc. Un paso importante justo cuando Twitter cierra la suya.

