🔐 Encuentran una gravísima vulnerabilidad en Word que permite control remoto del PC. Mientras Microsoft trabaja en un parche, esta vulnerabilidad denominada Follina por los investigadores, camufla en una plantilla remota la ejecución de comandos de PowerShell. Infección al instante. — Aquí algunos detalles técnicos más, paso a paso.

👉 Parece que hay una solución temporal que consiste en desactivar los asistentes de solución de problemas.

📦 Un manitas se crea una Game Boy Advance de cartón. Todo funciona correctamente porque la parte electrónica proviene de una Game Boy Advance real, pero la carcasa y botones de plástico han sido sustituidos por cartón y pegamento. — Ya se hizo una Switch de madera.

😰 La falta de suministros deja a Japón sin lavadoras ni microondas. El caos de proveedores general desde 2020 y el más reciente por los cierres en China en 2022, está dejando a las familias japonesas con retrasos de hasta cuatro meses para conseguir una lavadora o una nevera.

📕 El gran libro de los iconos de iPhone ya está listo. Los que apoyaron en Kickstarter este gran tomo ilustrado están recibiendo su unidad después de años de espera. «The iOS App Icon Book» trae magníficas ilustraciones a todo color de los bocetos y resultados finales de muchas apps. — Son 60 euros.

🪙 Aumentan los divorcios y suicidios tras malas inversiones en criptomonedas. La presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC) en España habla de «muchísimos» casos aunque sin dar cifras. Interesante también porque habla de una estafa que afectó a políticos y jueces que quedó sin destapar.

💼 España prepara un «algoritmo» para encontrar horas extra no remuneradas. Por lo poco que sabemos de este proyecto de ley es más una ecuación con una serie de variables, que deberían sacar a flote casos flagrantes, pero luego deben ser revisados por inspectores, aunque habrá «actas automatizadas».

👉 Básicamente el sistema recogerá datos a lo largo de tiempo de facturación, plantilla y horarios de la empresa, y evaluará si hay alguna cosa extraña a nivel de productividad que pudiera ser explicado con esta vía. Lejos de una Skynet.

🎧 El extraño caso de un niño que quedó sordo por una alerta del iPhone. Un niño de 12 años en Texas estaba usando sus AirPods cuando recibió una alerta amber, que por ley deben sonar al máximo volumen, y le causó sordera. Apple se enfrenta ahora a una demanda, y curiosamente a una investigación en… Brasil.

👉 ¿Esto no debería afectar por igual a cualquier tipo de auriculares y teléfono móvil? ¿No debería haber cientos de casos?

💷 Microsoft elimina varias funciones de Excel, incluyendo Money In Excel. La función era heredera del mítico Microsoft Money y quedará sin soporte en 2023, la añadieron hace poco y permitía a los usuarios conectar sus cuentas bancarias y crear útiles reportes financieros de la situación de su familia y negocio. — Recomiendan a los usuarios migrar a Tiller.

🎮 Diseñar videojuegos en HD-2D es más difícil de lo que parece según Square Enix, que está viendo un auge con este formato (a veces llamado «2,5D») que mezcla escenarios tridimensionales y personajes pixelados, principalmente para remakes o remasterizaciones. — Aquí unos cuantos.

✈️ China prohíbe a las aerolíneas rusas volar con aviones robados. Los cientos de aeronaves de Boeing y Airbus bajo contratos de alquiler que el gobierno ruso obligó a sus aerolíneas a secuestrar, dejando miles de millones sin pagar, no podrán volar tampoco sobre el espacio aéreo chino. — Sin repuestos, sin rutas y sin nada.

📱 Alguien estaba vendiendo un Pixel 7 en eBay semanas antes de su lanzamiento. El anuncio ya ha sido retirado, pero no sin antes quedar reflejado en la prensa. Para más inri las fotografías parece que estaban tomadas con un Pixel 7 Pro. — El descontrol de hardware en Google es altísimo, no me extraña que se auto-filtren.

