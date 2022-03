iPhone SE 3 2022, el Apple barato con 5G, a prueba

Apple vuelve a repetir la fórmula del iPhone barato con el SE 3 2022 como propuesta de entrada al mundo iOS innovado lo mínimo pero subiendo el precio respecto a la anterior generación.

El iPhone 14 puede desatar una crisis en Apple Las mejoras del nuevo iPhone SE pueden recitarse en una sola frase: nuevo procesador con 5G. Es lo más positivo que se puede decir de este móvil que siendo el más modesto de la familia, es potencialmente tan potente como el modelo más completo, el iPhone 13 Pro Max, ya que utiliza el procesador A15 Bionic.

El iPhone ‘barato’ SE 3 2022 saca lo mejor (el procesador A15) y lo peor (la racañería) de Apple a un precio mayor que el anterior

En la vida real no tan potente, pero tampoco lo necesita, porque sigue arrastrando muchas de las limitaciones del SE original. Entre ellas destacan la pequeña pantalla de 4,7 pulgadas o contar con una única cámara. Algo que no dolería tanto si no fuese porque por 60 euros más se puede comprar el iPhone 11 que mejora notablemente estas dos características.

Las mejoras que añade el procesador son diversas pero la más importante es la conectividad 5G, que permite una mayor velocidad de envío y recepción de información. Eso si, allí donde esté desplegada esta red 5G.

La otra mejora importante es que, al ser el último procesador de Apple, tendrá una vida útil larga. Usualmente puede ser de unos 5 años, aunque en el caso de los SE es probable que uno termine cansándose de sus limitaciones antes y tenga tiempo de ahorrar para subir de nivel.

