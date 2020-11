La luz al final de la universo (que no debería estar ahí)

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

⬛ El espacio profundo no es negro puro, y los científicos no saben por qué. Un análisis continuado de fotografías capuradas por la New Horizons tras dejar atrás Plutón ha encontrado que, incluso eliminando la luz de estrellas o galaxias lejanísimas conocidas, sigue detectando luz.

👉 ¿De dónde viene? ¿Galaxias no detectadas, otros fenómenos espaciales que emitan luz?

📡 Arecibo será demolido definitivamente por el riesgo de colapso. Los encargados de su gestión y funcionamiento han decidido que la única opción viable es demoler de forma controlada el plato de 300 metros para salvaguardar las otras instalaciones aledañas.

👉 El radiotelescopio desaparecerá pero mantendrán otros estudios científicos en la base.

👉 Siempre nos quedará el FAST chino inaugurado en 2017, y los grandes parques de observatorios que pueden alcanzar mayores resoluciones.

🎮 GeForce Now entrará por la puerta lateral al iPhone y iPad. Toma la ruta de Amazon Luna y creará una experiencia que funcione desde Safari donde Apple no puede bloquear o pedir comisión de ventas.

👉 Stadia ha anunciado lo mismo unas horas después, tras el éxito demostrado del cliente alternativo Stadium.

👍 El Vaticano e Instagram investigarán ese «Me gusta» del Papa. No se sabe cuándo ni quién usó la cuenta @franciscus para darle «like» a una foto reveladora de una modelo brasileña, pero el Vaticano quiere saber quién fue.

💻 Intel presenta el primer portátil NUC. Los Next Unit of Computing son ordenadores donde Intel ofrece un paquete electrónico preconstruido y los ensambladores o clientes solo añaden memoria y almacenamiento. Tiene buena pinta.

📦 Archive.org guardará una copia de vídeos y juegos Flash. Con la inminente desaparición del soporte de Flash, crearán una colección donde estos archivos podrán ser vistos y jugados a través de un emulador que los convierte a WebAssembly.

📚 Una biografía de Barack Obama escrita por una IA muestra los límites de Amazon. Tiene 60 páginas, cuesta tres dólares, está vendiendo suficientemente bien, y pagando por anuncios de Amazon para aparecer en los primeros resultados.

👉 Amazon necesita un aviso de «libro escrito por no-humanos» o similar, o este tipo de casos ya comunes harán de su catálogo una basura donde los clientes no puedan confiar.

📱 Consiguen ejecutar Photoshop en un viejo teléfono Lumia. Un hacker con mucho ingenio y tiempo libre modificó su Lumia 950 para instalar Windows on Arm en vez de Windows Mobile, y ahora ha conseguido instalar Photoshop.

👉 Hacía tanto tiempo que no leía «Lumia» que me ha caído una lágrima.

📺 YouTube mostrará anuncios en todos sus vídeos. Para grandes canales que eligen no tener publicidad, o para aquellos pequeños autores que no estaban en el programa de «creadores». En ningún caso recibirán dinero, y YouTube se lo quedará todo.

