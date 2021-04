La otra plaga de 2020 que la tecnología sí erradicó

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🦟 Increíble historia sobre cómo se detuvo la plaga de langostas en África en 2020. Considerada por la ONU como «la epidemia migratoria más peligrosa del mundo», los países del Cuerno de África recurrieron a un complejo pero barato sistema tecnológico para contener a los millones y millones de insectos.

👉 Miles de voluntarios, granjeros y funcionarios de Eritrea, Kenia, Somalia y Etiopía, usando una aplicación móvil para identificar en tiempo real los movimientos de la plaga, introducir los datos en una base de datos centralizada y poder adivinar sus movimientos usando aprendizaje automático.

👉 Usando insecticidas pudieron detener su expansión a otros países, y que en 2021 sus huevos causaran una plaga «exponencialmente mayor». — Por cierto: los mismos mapas están detectando ya los gigantes enjambres creciendo para la nueva temporada.

🔓 Irlanda y Alemania piden explicaciones a Facebook. Las autoridades de protección de datos de Irlanda anuncian que investigarán las filtraciones de 2017-2018 de números de teléfonos de Facebook, y además si Facebook cumplió con el acuerdo voluntario de revelar la fuga de datos o no. — Mientras que Alemania no se fía que Facebook no esté «chupando» datos personales desde WhatsApp.

💸 El hacker de Bitfinex mueve por sorpresa gran parte de su «fortuna». Más de 60 transacciones diferentes desde la cartera donde permanecían la mayor parte de los 120.000 Bitcoin robados en 2016 de Bitfinex (hoy valorados en 6.300 millones de euros, 100 veces más), empezaron a moverse. En total han sido unas 10.000 Bitcoin, y los expertos siguen sus movimientos muy atentos.

👉 La empresa sigue ofreciendo una recompensa del 30% a quienes ayuden a recuperar los fondos perdidos.

👔 LG pone a la venta su armario inteligente que plancha y limpia la ropa. El sistema, que lleva años dando vueltas por congresos en forma de demostración, genera unos vapores que limpian y desinfectan la ropa, combinado con unos movimientos rítmicos de las perchas para eliminar las arrugas (vídeo). Tuyo por 1.600 euros.

👨‍💻 Rust también llega al Kernel de Linux. La semana pasada Google anunciaba la compatibilidad y añadidos parciales de Rust en Android, y ahora por fin empieza a llegar al Kernel de Linux en forma de abstracciones y portados. Todo muy embrionario. Nuevas partes del código serán escritas paulatinamente en Rust, aunque no hay planes establecidos para una transición completa de C.

👉 En el blog de seguridad de Google tienen una gran explicación, y por supuesto en Github la documentación.

🚫 La W3C rechaza una propuesta de Google que permitiría agrupar datos de varios dominios como si fueran uno solo (pej. youtube·com + google·com), lo que permitiría a cualquier empresa convertir las cookies de terceros en cookies normales, y pudiendo seguirte a través de sus múltiples propiedades en la web.

💻 Parallels Desktop añade soporte nativo para Apple Silicon. Esto es un gran paso adelante para la integración de muchas cosas, pero especialmente máquinas virtuales con Windows 10 (ARM) o diferentes distribuciones de Linux. Muchas ganancias en rendimiento (+30%), y ahorro de batería del 60% con respecto a la versión que emulaba ARM a Intel, en vez de ARM a ARM.

👉 El problema es que de momento la versión ARM de Windows no es final ni pública. Linux si tiene soporte completo hace tiempo.

📺 Proponen en México un impuesto extra de 7% a las plataformas de streaming. La iniciativa afectaría a las grandes operadoras de contenido bajo demanda como Netflix, Disney Plus, etc. que subiría al 15% en caso de no contar con presencia corporativa en México.

✂ Microsoft eliminará la opción Timeline de Windows 10 en la próxima actualización Sun Valley, que debería llegar a finales de año. La ambiciosa función no ha durado ni tres años, y parece ser que era poco usada. Se suma a otras funciones de 3D en Paint o el Visor, que quedan también en el espejo retrovisor de la historia.

🎧 Android mejora la interfaz de conexión con auriculares TWS. Más de 100 modelos distintos tendrán una pantalla de conexión personalizada a través de Fast Pair, el método de emparejado rápido de Google. Llegará estos días como actualización de los servicios de Google.

